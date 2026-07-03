布碌崙漢密爾頓陸軍基地鳴禮砲 慶美國國慶遊行 各國船隻整裝待發
為了慶祝美國建國250周年，位於布碌崙(布魯克林)韋拉札諾海峽大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)下的漢密爾頓堡陸軍基地(Fort Hamilton Army Base)從1日到3日練習禮砲發射，並將於4日當各國海軍艦艇和高桅帆船遊行船隊經過維拉札諾海峽大橋時施放禮砲。
漢密爾頓堡陸軍基地在通告中稱他們「自豪地紀念美國的歷史，向服役的將士表示敬意，並且得到社區的支持」。他們希望能得到基地周圍居民的諒解，希望上午的禮炮試射不會影響到居民的睡眠。
維拉札諾海峽是進出紐約港一處相對狹窄的海上通道，正因為如此，漢密爾頓堡陸軍基地曾是紐約市港口防禦系統的重要組成部分，也是紐約市如今唯一的現役軍事基地。漢密爾頓堡陸軍基地目前約有2000人，其中包括數百名現役軍人及其家屬、預備役軍人、國民警衛隊成員、國防部員工和承包商以及一些平民。
在每年的布碌崙國殤日紀念活動上，漢密爾頓堡陸軍基地都會為在紀念儀式上施放禮砲，向為國捐軀的將士致敬。
因為基地要配合美國建國250周年與國慶活動，在7月1日至3日先行演練禮砲，確保4日船隊經過時能順利施放，向參與遊行的艦艇與船隻致敬。 禮砲將在布碌崙維拉札諾海峽大橋附近施放，當各國海軍艦艇與高桅帆船組成的遊行船隊通過時，基地會鳴放禮炮，以表達慶祝與敬意。 因為上午的禮砲試射可能產生較大聲響，影響附近居民睡眠。基地因此提前通告，說明演練是為了紀念國家歷史、致敬服役將士，並希望獲得社區支持。
精華 FAQ
因為基地要配合美國建國250周年與國慶活動，在7月1日至3日先行演練禮砲，確保4日船隊經過時能順利施放，向參與遊行的艦艇與船隻致敬。
禮砲將在布碌崙維拉札諾海峽大橋附近施放，當各國海軍艦艇與高桅帆船組成的遊行船隊通過時，基地會鳴放禮炮，以表達慶祝與敬意。
因為上午的禮砲試射可能產生較大聲響，影響附近居民睡眠。基地因此提前通告，說明演練是為了紀念國家歷史、致敬服役將士，並希望獲得社區支持。
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