長島非法按摩足療店執法升溫 納蘇郡再逮8人多名華人涉案

納蘇郡警方6月30日在希克斯維爾多家按摩、足療場所展開掃蕩，逮捕八名女子。圖為其中一家涉案按摩店。(谷歌地圖)

長島 非法按摩與足療店問題近來接連受到執法部門關注。繼薩福克郡日前與聯邦國土安全調查局合作，破獲涉及亨廷頓及皇后區法拉盛 多家足療店的賣淫與洗錢案後，納蘇郡警方6月30日也在希克斯維爾多家按摩、足療場所展開掃蕩，逮捕八名女子，指她們涉嫌賣淫或無照從事按摩。其中多名被捕者為華人 ，這一連串案件再次凸顯，非法按摩與足療行業已成長島跨郡執法重點。

納蘇郡警方表示，郡警察局毒品與風化組(Narcotics Vice Squad)當天針對多家水療、按摩及足療場所展開調查。涉案罪名包括賣淫(prostitution)及無證按摩(Unauthorized Practice of a Profession)。其中，賣淫屬輕罪，無證按摩屬E級重罪。八名被捕者均獲發出庭通知書後釋放，案件仍待法院審理。

此次行動涉及希克斯維爾和普萊恩維尤多家按摩、足療場所。其中，希克斯維爾Sofia Spa因同一地點自去年以來至少已有四次逮捕紀錄，較受關注。警方表示，來自法拉盛的馬燕珠(Yanzhu Ma，音譯，下同)在該店被捕。

其餘被捕者包括來自法拉盛的岳素鳳(Sufeng Yue)、劉中峰(Liu Zhongfeng)、張君娥(Junge Zhange)，來自奧克蘭花園的解素霞(Suxia Jie)、來自傑里科的辛敏英(Minying Xin)、來自艾姆赫斯特的Noralba Alvarez，以及來自普萊恩維尤的Alejandrina Vigniero Batista。警方稱，她們分別均被控賣淫、無證按摩等罪名。

警方稱，此次8名被捕者均已收到出庭通知書並獲釋。警方並未公布是否有顧客被捕。納蘇郡警察局發言人Joseph Oginski表示，郡長與警察局長都重視納蘇郡的生活品質，警方會依據社區投訴等因素定期展開調查。他拒絕透露此次行動細節，包括是否有便衣探員進入店內調查，但確認其中一名被捕者已被移交給美國移民及海關執法局(ICE)。

近年，長島非法按摩與足療店問題愈發突出。過去五年，納蘇郡與蘇福克郡警方至少突查240家涉嫌非法經營的足療店和按摩店，其中85家被突查不止一次。同一期間，長島執法部門逮捕超過400人，涉及無照從事專業服務等罪名；相關賣淫及無照按摩逮捕數量在五年間增加超過1200%。