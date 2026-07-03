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返鄉探親意外死亡 紐約華男家屬控警方、組織者交代不清

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

福建省莆田市仙遊縣「刺刀峽谷」6月28日發生意外，造成五名戶外探險者溺水身亡，死者中已確認有一名是來自紐約皇后區的男子，事發前才剛帶妻子和一對兒女返鄉探親；據死者遺孀指出，當地警方和組織此次峽谷探險活動的戶外團體，至今均未就事故經過作出完整交代，令親屬們無法接受。他們目前已計畫聘請律師，追究活動組織者及相關監管單位的責任，希望還原事故真相。

‧暴雨後探險刺刀峽谷 9人釀悲劇

據悉，福建省莆田市仙遊縣人民政府辦公室6月28日接獲市民報案，指九名戶外探險者在刺刀峽谷發生意外，當地政府隨後出動搜救人員趕赴現場，最後確認五人溺水死亡、其餘四人獲救；仙遊縣政府工作人員表示，當地連日來多次降雨，且峽谷內地勢險峻水流湍急，並非正式的景區，此前也已設置警示牌勸阻遊客進入未開發、無監管、無安全保障的野外地方。

而公開資料顯示，刺刀峽谷是九龍溪二級電站水庫支流形成的峽谷景觀，因山體裂縫形似刺刀而得名。峽谷最窄處僅80公分，需側身才能通過，地貌以水流侵蝕形成的幽深峽谷、一線天、懸空洞穴及瀑布群而聞名；谷內分布綠潭、溪流及覆滿藤蔓的懸崖，被部分網友稱為「南方小張家界」。

‧返福建探親 紐約華男為遇難者之一

目前已確認五名死者中有一名是來自紐約皇后區的44歲鄭康彬，他的遺孀3日接受採訪時表示，一家四口於6月25日從紐約飛回福建探親，最主要的目的是帶著兩名兒女回福建探望家中的老人；一家人經轉機抵達福建時已是當地時間27日下午，隔日早晨丈夫便參與這場戶外峽谷爬山活動。

她說，丈夫一直熱愛戶外運動，在紐約幾乎每個周末都會和朋友相約登山健行，平時也有運動習慣，身體狀況良好；他從一個福建戶外微信群中看到有人發起6月28日的峽谷活動，原本還只是在候補名單內，因有人臨時退出才獲得名額，但對實際要探險的地勢與地形並不瞭解。

據她了解，每名參加者需支付100元人民幣，其中70元為車費、30元為領隊費；當地時間28日早上9時左右，鄭康彬一行人便抵達目的地，中午約12時，丈夫最後一次透過微信傳訊息給她，表示訊號不好，之後她多次致電及發送微信詢問他何時返家，始終沒有得到回覆。

她一直以為只是山區收訊不佳，直到傍晚，她突然接到派出所來電，才知道丈夫在活動中失聯；當晚警方再通知她時，丈夫已被尋獲，但已不幸身亡，「我覺得天都塌了，完全不敢相信。」

‧家屬質疑領隊失職 將追究法律責任

然而更令她無法接受的是，事故發生至今，五名死者的家屬始終未獲得一個清楚的說法；她表示，幾名警員輪流向家屬匯報時，對於事故的發生給出不同的版本，一個版本稱隊伍中有一人在探險過程中發現漩渦而停止前進、另一個版本則稱大部分人都被捲入漩渦，有幾人自行游出後再折返救人。

「警方自己都講了兩個版本，我都不知道相信哪一個」，倖存的領隊據說當時是為了照顧體力最弱的一名女孩，走在了倒數第二；事發後死者家屬們都希望該名領隊可以出面還原當時的情況，但警方以倖存者們心理壓力大拒絕作出相關安排，並認為事實也無法挽回人命，奉勸他們不要再追究。

鄭太太指出，丈夫雖喜歡戶外活動，但不是明知危險仍會冒險的人，在美國多年登山從未發生意外，因此這次出行她一點都不擔心，「我相信他自己會判斷風險，不會亂冒險」；她在取回丈夫手機後翻閱微信群的對話，有不少人屢次提到峽谷下雨後登山很危險，所以她質疑，活動組織者在天氣不佳的情況下仍照常帶隊，未盡到應有的安全責任。

除此之外，鄭太太認為當地政府對刺刀峽谷長期監管不足，她指出雖不是正式景區，但多年來已成為不少戶外愛好者的熱門打卡地點，在暴雨期間仍應加強巡查、封閉入口；她還說，刺刀峽谷過去也曾被宣傳是當地旅遊景點，但直到出事後才以「屬未開放區域、無人管理」作為回應，在她看來並不妥當，「熱門地方就要管起來。」

目前，多名死者家屬正分別尋求法律協助，計畫循司法途徑追究活動組織者及相關單位責任，希望查明事故真相。

‧親友發起募款 籲公眾伸出援手

鄭太太說道，沒想到才落地中國，一夕之間家裡發生這場悲劇，就與丈夫天人永隔，令全家人都難以接受；此次返鄉，她的公公、婆婆原先最擔心的是孫子、孫女的安危，怎麼樣都不會想到意外發生在兒子身上，在得知鄭康彬離世後，婆婆的情緒數度奔潰，「我本來是開開心心回來探親，我還不如不要回來。」

28日失聯時，鄭太太便告訴倆孩子爸爸不見了，直到7月3日她才鼓起勇氣告訴他們爸爸已經離世，「他們一直哭，一直說很想爸爸」；「先生是一個很善良的人，也很有同情心的人」，鄭太太回憶道，生前丈夫最疼的就是兩個孩子，「現在怎麼狠心地說走就走。」

在悲痛之餘，鄭太太還必須考慮現實因素，丈夫生前是家中的主要經濟支柱，從事Uber和送餐工作，自己則是擔任兼職護理員；丈夫離世後，兩名孩子的教育費用、生活費、以及補貼給中國長輩的生活費用，都將成問題，若不是孩子還小、仍須兼顧對他們的照護，她都想到改為全職工作，緩解家中經濟壓力。

目前，鄭康彬的美國友人已在GoFundMe建立募款網頁，所籌集的金額將用以支付家庭生活支出、孩子教育、喪葬費用、以及後續的法律訴訟費，網址為https://gofund.me/0b441e9d4，或也可通過zelle發送至(646) 808-9878，接收人為Zheng Miao；鄭康彬的親友希望大眾可以發揮愛心，幫助他們一家度過眼前難關。

在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)
在刺刀峽谷連日下暴雨後，戶外探險群有人表示登山會有風險。(鄭太太提供)

通過微信紀錄，鄭康彬事發前曾表示自己不熟悉當地的登山路線。(鄭太太提供)
通過微信紀錄，鄭康彬事發前曾表示自己不熟悉當地的登山路線。(鄭太太提供)

來自皇后區的一家四口原本開心返鄉探親，不料竟發生意外，導致家人天人永隔。(鄭太太...
來自皇后區的一家四口原本開心返鄉探親，不料竟發生意外，導致家人天人永隔。(鄭太太提供)

來自皇后區的一家四口原本開心返鄉探親，不料竟發生意外，導致家人天人永隔。(鄭太太...
來自皇后區的一家四口原本開心返鄉探親，不料竟發生意外，導致家人天人永隔。(鄭太太提供)

精華 FAQ

  • 6月28日，福建仙遊刺刀峽谷在連日降雨後發生戶外探險意外，九名參與者受困，最後造成五人溺水身亡、四人獲救。當地政府隨即派員搜救，並指出該處並非正式景區。

  • 死者鄭康彬原本是帶妻子與兩名孩子返福建探親，抵達後隔天便參加微信群中發起的峽谷活動。他平時熱愛登山，家屬表示他原只在候補名單，臨時遞補才成行。

  • 家屬認為警方與主辦方對事故說法不一致，且未充分說明責任歸屬，因此準備聘請律師，循司法途徑追究組織者與相關監管單位責任，並希望還原事故真相。

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