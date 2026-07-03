史島男公車性騷17歲少女 警公布監視器畫面追緝

警方公布監視器畫面，欲追緝在公車上侵犯一名17歲少女的嫌犯。(市警局提供)

史泰登島 上月發生性侵犯案件，一男子隔著一名17歲少女的衣服強行觸摸私密部位，目前該嫌正遭警方追緝中。市警局121分局公布監視器畫面拍攝到到的嫌犯照片，畫面中人貌似華裔 長者，警方正全力緝凶，呼籲知情民眾提供線索。

據史島市警121分局透露，案發於6月22日凌晨12時30分，一名17歲女性受害者當時乘坐S59路公車，行經里奇蒙港大道(Port Richmond Avenue)與哈特菲爾德巷(Hatfield Place)交界處時遭嫌犯尾隨靠近，並隔著衣物觸摸其私密部位。得手後，嫌犯隨即匆忙下車，徒步朝帕馬大道(Palmer Avenue)東側逃離現場。受害者並未有明顯外傷，警方並未透露其餘醫療情況。

121分局接獲報案後隨即展開調查，並從監視器畫面中取得嫌犯畫面。畫面顯示，嫌犯貌似一名華裔男性長者，案發時身穿淺米色外套、深藍色長褲、黑色鞋子，頭戴藍色棒球帽，肩背背包，手持一杯瓶裝飲料。

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