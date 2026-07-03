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史島男公車性騷17歲少女 警公布監視器畫面追緝

記者馬璿／紐約即時報導
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警方公布監視器畫面，欲追緝在公車上侵犯一名17歲少女的嫌犯。(市警局提供)
警方公布監視器畫面，欲追緝在公車上侵犯一名17歲少女的嫌犯。(市警局提供)

史泰登島上月發生性侵犯案件，一男子隔著一名17歲少女的衣服強行觸摸私密部位，目前該嫌正遭警方追緝中。市警局121分局公布監視器畫面拍攝到到的嫌犯照片，畫面中人貌似華裔長者，警方正全力緝凶，呼籲知情民眾提供線索。

據史島市警121分局透露，案發於6月22日凌晨12時30分，一名17歲女性受害者當時乘坐S59路公車，行經里奇蒙港大道(Port Richmond Avenue)與哈特菲爾德巷(Hatfield Place)交界處時遭嫌犯尾隨靠近，並隔著衣物觸摸其私密部位。得手後，嫌犯隨即匆忙下車，徒步朝帕馬大道(Palmer Avenue)東側逃離現場。受害者並未有明顯外傷，警方並未透露其餘醫療情況。

121分局接獲報案後隨即展開調查，並從監視器畫面中取得嫌犯畫面。畫面顯示，嫌犯貌似一名華裔男性長者，案發時身穿淺米色外套、深藍色長褲、黑色鞋子，頭戴藍色棒球帽，肩背背包，手持一杯瓶裝飲料。

民眾看到與照片和影片中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機傳送簡訊至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

精華 FAQ

  • 案件發生於6月22日凌晨12時30分，地點在史泰登島S59路公車上，車輛行經里奇蒙港大道與哈特菲爾德巷交界一帶時發生。

  • 警方指出，嫌犯先尾隨靠近17歲少女，接著隔著衣物強行觸摸其私密部位，得手後立刻下車，徒步朝帕馬大道東側逃離。

  • 121分局已公布監視器畫面與嫌犯特徵，呼籲知情民眾撥打止罪熱線、上網、傳簡訊、在X平台留言，或使用CS-NYC應用程式通報。

華裔 史泰登島

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