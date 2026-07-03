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紐約熱浪3日迎來頂峰 高溫相關報案暴增消防醫療資源吃緊

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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隨著今夏最新一波熱浪持續發威，紐約市高溫相關911報案與急診人次日前大幅攀升。(...
隨著今夏最新一波熱浪持續發威，紐約市高溫相關911報案與急診人次日前大幅攀升。(記者范航瑜╱攝影)

隨著今夏最新一波熱浪持續發威，紐約市高溫相關911報案與急診人次日前大幅攀升，市府官員表示，7月1日當天緊急醫療人員共接獲209宗高溫相關報案，醫院則通報151人次因高溫相關掛急診。國家氣象局預測，3日將是本波熱浪最熱的一天，實際氣溫可望達101度，若計入濕度，體感溫度恐更高。

酷熱天氣持續惡化，市緊急事務管理局指出，1日的體感溫度達華氏100度，2日更飆破105度，中央公園當天實際氣溫觸及100度，是紐約市逾十年來首次出現三位數氣溫。

全市五個行政區當時均發布極端高溫警報。市府官員形容高溫相關報案量偏高，但仍在此規模緊急事件的預期範圍內。市衛生局資料顯示，2025年6月底曾連續兩天急診人次分別達228人與265人。不過近年嚴重熱浪愈趨頻繁，今夏迄今已出現三波單日緊急醫療報案逾100宗的熱浪，高於歷史紀錄。

家住皇后區的市民李先生表示，近日高溫可謂「熱到爆炸」，一出門就感覺皮膚發疼。他說，自己現在出門一定戴帽子、帶礦泉水，盡量不背書包，以免滿背都是汗，也會減少在戶外停留時間，辦公室冷氣則開到最低溫度。他形容，地鐵站和車廂更是簡直像「烤爐」或「蒸箱」，等車時汗珠不停往下流。

但即便是這樣的天氣，李先生也表示「這幾天還是要忍著出門，畢竟要工作。」談及與家鄉廣州夏天相比，他認為紐約雖然酷熱，但還是稍微舒服一些，因為廣州的濕熱更強，「太黏了，感覺身上的汗都能拉絲了。」

紐約市的電網也承受超額負荷。負責全州電力調度的紐約獨立系統操作者(NYISO)因運轉儲備下滑，於2日發布「能源觀察」警示，但強調供電資源足以應付需求。市電力公司聯合愛迪生(Con Edison)通報全市多處零星停電，正主動對部分居民斷電。市長曼達尼(Zohran Mamdani)呼籲市民節約用電，將冷氣溫度設定在華氏78度，關閉不必要的燈具與電器，並將洗碗機、洗衣機等家電使用時間延後至清晨或深夜。

酷熱同時還撞上了另一場意外。2日下午，綠點(Greenpoint)一棟三層樓商用建築後方發生大火，市消防局出動63個分隊、共192名消防與救護人員到場灌救，目前未傳出人員受傷。市緊急管理辦公室呼籲，家中沒有冷氣的市民可上網查詢nyc.gov/beattheheat或撥打311，尋找附近降溫中心。

精華 FAQ

  • 7月1日紐約市接獲209宗高溫相關911報案，醫院也通報151人次因高溫掛急診，顯示熱浪已明顯推升緊急醫療需求。

  • 國家氣象局預測3日將是本波熱浪最熱的一天，實際氣溫可達101度，若加上濕度，體感溫度還會更高。

  • NYISO因儲備下滑發布能源觀察，Con Edison亦有零星停電與預防性斷電；市長呼籲將冷氣設78度，並可透過311或網站找降溫中心。

中央公園 熱浪 紐約市

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