熱浪壓垮電網 紐約逾8萬戶曾停電 聯合愛迪生降壓籲節電

熱浪壓垮電網致逾8萬戶曾停電，聯合愛迪生局部降壓籲節電。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 連日遭遇十餘年來最強熱浪 之一，電力公司聯合愛迪生(Con Edison)表示，高溫導致設備故障，2日(周四)至3日(周五)凌晨全市逾8萬名用戶曾經停電；截至3日(周五)上午，搶修雖已有進展，但紐約市仍有近7000戶未恢復供電，多個布碌崙 (布魯克林)及皇后區社區仍實施8%降壓，以防電網進一步超載。

中央公園周四測得100度高溫，追平近60年前紀錄；受濕度影響，體感溫度一度達110至115度。隨著數百萬紐約客開啟冷氣降溫，電力需求急升，聯合愛迪生稱，長時間高溫使電網基礎設施承受壓力，多地出現與天氣相關的設備故障。

截至周五上午，紐約市仍有6962戶停電，其中皇后區5109戶最多，布碌崙1203戶、布朗士558戶、史泰登島92戶，曼哈頓則無停電戶。聯合愛迪生早前表示，周四至周五凌晨期間，已有逾6萬戶恢復供電，凌晨2時仍有逾2萬2000戶待修復。

為避免大規模停電，聯合愛迪生在部分區域實施8%降壓。其中北布碌崙降壓區涵蓋威廉斯堡(Williamsburg)、綠點(Greenpoint)、貝德福德—史岱文森(Bedford-Stuyvesant)、格林堡(Fort Greene)及克林頓丘(Clinton Hill)等地，涉及約13萬3000戶；範圍大致北至Newtown Creek、南至Pacific Street及Fulton Street、東至Throop Avenue及Graham Avenue、西至東河。

另有降壓區位於東布碌崙及皇后區西南部，涉及約14萬8200戶，包括Cypress Hills、City Line、East New York、Highland Park、Broad Channel、South Ozone Park、Howard Beach、Lindenwood、Ozone Park、Richmond Hill及Woodhaven等社區。聯合愛迪生並表示，正與紐約市應急管理局保持聯繫，協調搶修及降壓安排。

州長霍楚(Kathy Hochul)周四表示，州府正與聯合愛迪生、紐約電網調度中心(NYISO)及市府協調，確保電網能應對用電高峰。她呼籲民眾在安全可行範圍內主動節電，將冷氣設定在75至78度之間，並避免不必要使用家電。市長曼達尼(Zohran Mamdani)也呼籲民眾將冷氣設於78度，並關閉非必要電子設備，以保護電網；但也因市政廳內溫度測為低於60引發爭議。

聯合愛迪生官網已掛出「節約能源」提醒，建議民眾在熱浪期間，尤其下午2時至晚上10時之間，避免使用洗碗機、洗衣機、烘乾機等高耗電家電，家中一次只使用一台大型電器；如有多台冷氣，盡量只開一台，並將溫度設在可接受的最高舒適值。該公司也建議使用風扇輔助降溫，離家時關閉冷氣，關上窗簾與百葉窗，並將電動車或插電式混合動力車充電延後至晚上10時後。

聯合愛迪生稱，搶修人員正冒高溫24小時作業，修復地下電纜，但也需安排休息、補水及避陰以確保安全。民眾如遇停電，可至conEd.com/reportoutage通報，或使用手機App，也可致電(800)-75-CONED，即(800)752-6633；通報時應說明鄰居是否也停電，以協助判斷故障範圍。