曼哈頓下城國慶日遊行 華埠200人團隊參與…籲華人捧場
由曼哈頓下城歷史學會(Lower Manhattan Historical Association)主辦的第11屆國慶日下城巡遊將於7月4日中午在曼哈頓最南端的歷史街區舉行，曼哈頓華人社區將有超過200人參加。社區人士呼籲華人積極到場加入隊伍，以彰顯本族群在美國歷史中的價值與能見度。
巡遊從曼哈頓炮台公園(Battery Park)出發，迂迴繞經下城南部的多條歷史街道，結束於獨立戰爭時期的歷史地標弗朗薩斯酒館博物館(Fraunces Tavern Museum)。根據時間表，4日上午11時45分將在炮台公園內的克林頓城堡(Castle Clinton)上舉行升旗儀式，遊行隊伍集結完畢後，12時30分巡遊開始。
據了解，已報名參加遊行的包括紐約華裔、非洲裔、西語裔、蘇格蘭裔等個族群的社區代表，其中華人團隊將由一面巨大的美國國旗開路，跟隨其後的是華人舞龍隊，而總共六隻醒獅將分列龍與旗的兩側。來自紐約華裔美國退伍軍人會的華裔老兵、華策會人瑞中心的華裔長者以及多家華埠社區機構的各界人士將跟隨龍與獅一同行進。
華埠共同發展機構行政總監陳作舟呼籲紐約華人積極參與本場遊行，以彰顯「我們也是這個國家的一部分」。他以一張1869年太平洋鐵路通車慶典時的老照片為例，表示「華人參與了這條鐵路的建設並起到了重要作用，當時卻被排除在通車典禮之外。而如今時代不同了，我們被邀請加入這場共同的歡慶，那麼自然要用最大的陣勢來彰顯我們的存在」。陳作舟說，「美國由所有移民、所有族裔共同構成，華人自不例外，但其他族裔不一定會主動去學習和了解華人與美國歷史之間的聯繫，因此需要我們更主動去彰顯自己的存在。」
華人社區團隊將從4日上午11時30分左右開始集結，地點位於克林頓城堡東側，所有人均可免費加入，無須預約或報名。
活動於7月4日中午在曼哈頓最南端的歷史街區舉行，從炮台公園出發，最後抵達弗朗薩斯酒館博物館，沿途經過多條下城歷史街道。 華人隊伍將由巨幅美國國旗領路，後方有舞龍隊，兩側則安排六隻醒獅，並有華裔老兵、長者及社區機構人士一起行進。 他們認為華人曾參與美國歷史建設卻常被忽視，如今應主動展現存在與貢獻，讓外界看見華人也是美國社會的重要一部分。
精華 FAQ
活動於7月4日中午在曼哈頓最南端的歷史街區舉行，從炮台公園出發，最後抵達弗朗薩斯酒館博物館，沿途經過多條下城歷史街道。
華人隊伍將由巨幅美國國旗領路，後方有舞龍隊，兩側則安排六隻醒獅，並有華裔老兵、長者及社區機構人士一起行進。
他們認為華人曾參與美國歷史建設卻常被忽視，如今應主動展現存在與貢獻，讓外界看見華人也是美國社會的重要一部分。
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