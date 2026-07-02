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逾百軍機低空飛行…紐約國慶活動隆重 注意護耳、防中暑

記者顏潔恩╱紐約即時報導
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今年國慶日迎來美國建國250周年慶，期間紐約市將舉辦規模宏大的國際海事盛典「Sa...
今年國慶日迎來美國建國250周年慶，期間紐約市將舉辦規模宏大的國際海事盛典「Sail4th 250」。(取自Sail4th 250官網)

隨著紐約客準備在高溫天氣下迎接美國國慶日暨建國250周年慶祝活動，市衛生局2日提醒公眾，煙火施放應交由專業人員負責、避免自行放煙火；當局強調，民用煙火在紐約市是違法的，使用不當會造成嚴重燒傷、聽力受損或終生傷害，同時也指出今年慶祝規模之大將有100架軍機參與，呼籲民眾配戴護耳裝備，以保護聽力。

市衛生局局長馬丁(Alister F. Martin)指出，4日(周六)上午，超過100架美國和盟國軍機將在紐約港低空飛行，飛行時間較長且聲音嘈雜，呼籲民眾採取措施保護耳朵；此外每年國慶日都會出現本可以避免的煙火意外，他呼籲公眾不要自己放煙花而引發不必要的傷害，「最安全的方式就是把煙火交給受過專業訓練的人員施放。」

根據統計，去年國慶日約有80人因煙火受傷，其中約三分之二為男性、約三分之一的傷者年齡介於13歲至25歲、五分之一為13歲以下兒童；他們的受傷類型包括嚴重燒燙傷、眼睛、臉部、手部、手臂、腿部及腳部受傷、以及聽力受損等。因此，當局鼓勵民眾前往下東城(Lower East Side)及哈德遜河沿岸的官方免費煙火表演觀賞，而非自行施放煙火。

市府官員同時呼籲家長一定要密切看管兒童，避免他們接觸煙火及仙女棒(Sparklers)，若有人受傷，應立即就醫。

對於飛行期間的噪音，當局則建議配戴適當的聽力防護設備，包括高品質泡棉耳塞、適合高噪音環境的預成型耳塞、包覆式耳罩(Over-the-ear earmuffs)等；兒童也可使用尺寸合適的包覆式護耳耳罩、選擇有降噪等級(Noise Reduction Rating)的產品，若孩子能安全配戴，可同時使用耳塞加耳罩的雙重保護。

最後也別忘了關注家中的毛小孩，煙火聲及大型飛行活動可能會對他們造成極大壓力，出現發抖、來回踱步、黏著主人或躲藏在家具下、浴室等安靜角落；對此當局建議讓他們待在室內、安置於籠內或門窗緊閉的小房間、播放白噪音、電視或收音機，以降低外界噪音影響、若外出務必繫好牽繩、確認寵物配戴最新身分識別牌、植入晶片等。

市緊急事務管理局(NYC Office of Emergency Management)局長法瑞爾(Christina Farrell)則表示，煙花活動雖是國慶亮點，但大量的人潮加上近期極端的高溫天氣，容易增加民眾的中暑風險，她提醒民眾應定時補充水分、避免在一天中最炎熱時段長時間停留戶外、留意同行親友的身體狀況、若出現不適症狀，應立即前往陰涼或有空調場所降溫。

精華 FAQ

  • 因民用煙火在紐約市屬違法，且每年都有人因操作不當受傷，包含嚴重燒燙傷、眼手腳受傷與聽力損害。市府強調，最安全做法是參加官方煙火表演。

  • 因4日上午超過100架美國與盟國軍機將在紐約港低空飛行，時間較長且噪音大。當局建議配戴耳塞、耳罩等裝備，兒童可視情況採雙重保護。

  • 市府提醒要定時補充水分、避免在最炎熱時段長時間停留戶外、留意同行者狀況；若出現不適，應立即前往陰涼或有空調處所降溫休息。

紐約市

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