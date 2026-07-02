國慶日紐約軍艦巡遊 史島渡輪將兩階段停駛

史泰登渡輪將在7月4日分兩階段停駛，圖為史泰登島渡輪「Dorothy Day」號。(許振輝攝影)

紐約市 為慶祝美國建國250周年，將在港區舉辦飛機編隊、煙火秀及帆船遊行等大型活動，但史泰登島 渡輪(Staten Island Ferry)屆時將兩度停駛，居民出行恐受影響。

市府交通局(DOT)宣布，史泰登島渡輪將於4日(周六)上午8時至下午1時30分、以及晚間8時至10時分兩階段停駛，以配合逾48艘大型海軍艦艇沿哈德遜河巡遊。紐約市渡輪(NYC Ferry)當天也將調整航班時間，並在假日期間暫停數小時營運。

市府官員表示，此次停駛決定由美國海岸防衛隊(Coast Guard)拍板，目的是在軍艦通行期間清空水域，確保航行安全。

儘管渡輪停駛，居民仍有其他方式往返曼哈頓 與布碌崙。大都會運輸署(MTA)表示，將加開往返史泰登島的巴士班次因應停駛期間的運輸需求，包括SIM1C、SIM3C、SIM4C、SIM33C快捷公車路線，以及S53、S79兩條選定公車路線(SBS)。

不過若選擇自行開車進城，居民恐須面對國慶假期的塞車人潮。

代表史泰登島南岸選區的市議員莫拉諾(Frank Morano)表示，希望市府確保渡輪乘客充分掌握停駛資訊。「長達五個半小時的渡輪停駛，對四面環水的史泰登島居民而言影響重大，我最關心的是居民能否收到明確通知並掌握替代交通方案。」莫拉諾也表示，自己辦公室會積極向交通局爭取，也會主動向史泰登島居民說明相關安排。

市交通局長弗林(Mike Flynn)則呼籲居民提前規劃行程。「為紀念獨立宣言簽署250周年，今年7月4日的慶祝活動規模將創歷年之最，我們歡迎所有紐約客共襄盛舉，也提醒史泰登島居民配合海岸防衛隊的相關規定及早安排行程，」弗林在聲明中表示。「我們將與大都會運輸署密切協調，確保定期巴士班次能滿足渡輪乘客改搭其他大眾運輸工具的需求。」