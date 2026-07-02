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布碌崙貝瑞吉竊車案頻傳 警籲車主加強防範

記者馬璿／紐約即時報導
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布碌崙貝瑞吉汽車竊盜案件近周明顯增加，該轄區分局提醒車主提高警覺。(記者馬璿／攝...
布碌崙貝瑞吉汽車竊盜案件近周明顯增加，該轄區分局提醒車主提高警覺。(記者馬璿／攝影)

布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)汽車竊盜案件近周明顯增加，作案目標又以凌志(Lexus)、本田(Honda)兩品牌車款居多，警方除加派人力追緝涉案者外，也提醒車主須提高警覺，多做一步防範。

68分局調查後發現，不少失竊車輛在案發時根本未鎖門，讓竊賊能輕鬆竊取車輛。警方因此特別提醒，無論停車時間長短，車主都應隨手鎖好車門、關緊車窗，車內不留貴重物品，車鑰匙或智慧鑰匙也絕不能遺留車內。多數案件屬於車主一時疏忽所致的「機會型犯罪」(crimes of opportunity)，防範得當往往就能避免成為下手目標。

此外，68分局局長凡森迪警監（Captain Christopher Vincenti）指出，凌志與本田車款近期屢屢被鎖定，分局因此決定主動向社區示警，尤其提醒駕駛這兩款車的車主加強防備。他強調，車主其實只需採取幾項簡單措施，就能大幅降低被害風險。

具體而言，警方建議車主先從原廠系統下手。安裝並更新製造商官方應用程式，牢記帳號、密碼與安全憑證，一旦車輛遭竊，才能第一時間啟動追蹤與定位功能協助警方鎖定車輛位置。除此之外，也可加裝獨立GPS追蹤器作為雙重保障，並搭配The Club等外顯式方向盤鎖來嚇阻竊賊。停車地點同樣關鍵，若能停進車庫最理想，但若只能停在車道，可以在車後多停一輛車，增加竊賊得手難度。

「這些預防措施雖然簡單，卻能大幅降低車輛被鎖定的機會，」凡森迪表示，68分局將持續透過針對性執法、深入調查與社區宣導多管齊下，守護居民財產安全。他也呼籲居民保持警覺，若發現停放車輛周遭有可疑人士徘徊，或有人企圖強行破窗、開車門，應立即撥打911報案，愈早通報，警方逮捕嫌犯的機會就愈大。

精華 FAQ

  • 因為近周汽車竊盜明顯增加，且被偷車輛多集中在凌志與本田兩品牌。警方認為這顯示竊賊有針對性，已加派人力追緝並向社區發出警示。

  • 68分局調查後發現，不少失竊車輛案發時根本沒有上鎖，車窗也可能未關妥，甚至有人把車鑰匙或智慧鑰匙留在車內，讓竊賊輕易得手。

  • 警方建議安裝並更新原廠應用程式，保存帳密與憑證，必要時啟用定位；另可加裝GPS追蹤器與方向盤鎖，停車盡量進車庫，或以其他車輛阻擋。

本田 布碌崙 布魯克林

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