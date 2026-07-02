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MTA推出國慶主題彩繪列車 車廂印整部獨立宣言

記者許君達╱紐約即時報導
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為迎接國慶250周年，大都會運輸署特推出國慶主題彩繪列車。（本報檔案照）
為迎接國慶250周年，大都會運輸署特推出國慶主題彩繪列車。（本報檔案照）

為迎接國慶250周年，大都會運輸署(MTA)特推出國慶主題彩繪列車，即日起在部分地鐵、公車線路上，長島鐵路(LIRR)和北線鐵路(Metro North)也將上線部分國慶主題塗裝的機車和車輛。

據介紹，即將上線彩繪列車的線路包括地鐵F線、1/6/7線以及史泰登島鐵路。彩繪車廂的車門旁將會有一個以美國國旗中紅白條帶及藍底白星元素為基底的M字樣，車廂裙邊部位亦會增加一道藝術加工後的星條旗圖像，並配有「美國250」字樣。而參加活動的公車則不更改車身塗裝，僅在車頭電子顯示屏處滾動播放「祝美國250歲生日快樂」的字樣。此外，史島鐵路沿線的部分橋梁上也將懸掛國慶主題橫幅，以增加節慶氣氛。

根據MTA公布的照片，地鐵和公車的彩繪以不影響乘客識別車輛線路信息為原則，覆蓋面積較小。而北線鐵路推出的彩繪列車則足夠醒目，無法被乘客忽略。

▲ 影片來源：X平台@RailwayAge（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據介紹，北線鐵路將在國慶期間上線整組「獨立之光號」列車(Independence Lights)，由編號250的機車固定牽引，機車與七節車廂統一塗裝為構成美國國旗的紅白藍三色、並配有白星，在機車車身的留白部位還印有國旗、國徽，其中國旗圖案由整部獨立宣言文本以不同字體顏色組合而成。該組列車將在7月1日至5日期間開行，在北線鐵路的三條主線上均有可能見到它的身影。長島鐵路亦將一輛機車塗裝成帶有紅白藍三色條帶的樣子。

▲ 影片來源：X平台@MetroNorth（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

為應對國慶長周末，紐約地鐵將在7月3日(周五)執行周六時刻表，7月4日(周六)下午至晚間則會在途徑曼哈頓的部分線路上臨時增加班次，以服務觀看國慶煙火和帆船秀的乘客。長島鐵路和北線鐵路則將在7月2日(周四)執行周五時刻表，增加晚間出城的郊遊列車班次；7月3日(周五)，北線鐵路將執行周日時刻表、而長島鐵路則繼續執行周五時刻表以便城市居民前往長島郊遊訪友。

精華 FAQ

  • 主要是迎接美國國慶250周年，透過彩繪列車、公車顯示與橋梁橫幅等方式營造節慶氣氛，同時宣傳「美國250」主題。

  • 地鐵以F、1、6、7線及史泰登島鐵路為主，長島鐵路與北線鐵路也會上線部分彩繪機車或車輛，形成跨系統聯動。

  • 獨立之光號由250號機車牽引，七節車廂統一塗成美國國旗三色，車身還以獨立宣言文本拼出國旗圖樣，並在7月1日至5日於三條主線運行。

長島鐵路 MTA LIRR

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