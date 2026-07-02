MTA推出國慶主題彩繪列車 車廂印整部獨立宣言

為迎接國慶250周年，大都會運輸署特推出國慶主題彩繪列車。（本報檔案照）

為迎接國慶250周年，大都會運輸署(MTA )特推出國慶主題彩繪列車，即日起在部分地鐵、公車線路上，長島鐵路 (LIRR )和北線鐵路(Metro North)也將上線部分國慶主題塗裝的機車和車輛。

據介紹，即將上線彩繪列車的線路包括地鐵F線、1/6/7線以及史泰登島鐵路。彩繪車廂的車門旁將會有一個以美國國旗中紅白條帶及藍底白星元素為基底的M字樣，車廂裙邊部位亦會增加一道藝術加工後的星條旗圖像，並配有「美國250」字樣。而參加活動的公車則不更改車身塗裝，僅在車頭電子顯示屏處滾動播放「祝美國250歲生日快樂」的字樣。此外，史島鐵路沿線的部分橋梁上也將懸掛國慶主題橫幅，以增加節慶氣氛。

根據MTA公布的照片，地鐵和公車的彩繪以不影響乘客識別車輛線路信息為原則，覆蓋面積較小。而北線鐵路推出的彩繪列車則足夠醒目，無法被乘客忽略。

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據介紹，北線鐵路將在國慶期間上線整組「獨立之光號」列車(Independence Lights)，由編號250的機車固定牽引，機車與七節車廂統一塗裝為構成美國國旗的紅白藍三色、並配有白星，在機車車身的留白部位還印有國旗、國徽，其中國旗圖案由整部獨立宣言文本以不同字體顏色組合而成。該組列車將在7月1日至5日期間開行，在北線鐵路的三條主線上均有可能見到它的身影。長島鐵路亦將一輛機車塗裝成帶有紅白藍三色條帶的樣子。

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為應對國慶長周末，紐約地鐵將在7月3日(周五)執行周六時刻表，7月4日(周六)下午至晚間則會在途徑曼哈頓的部分線路上臨時增加班次，以服務觀看國慶煙火和帆船秀的乘客。長島鐵路和北線鐵路則將在7月2日(周四)執行周五時刻表，增加晚間出城的郊遊列車班次；7月3日(周五)，北線鐵路將執行周日時刻表、而長島鐵路則繼續執行周五時刻表以便城市居民前往長島郊遊訪友。