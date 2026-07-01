我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／比利時晉級16強 延長賽罰球 3：2絕殺塞內加爾

乾旱嚴重影響供水 加州居民恐面臨水電價齊上漲

漢密爾頓堡陸軍基地鳴禮炮 迎接獨立日期間到訪船艦

記者胡聲橋╱紐約即時報導
漢密爾頓堡陸軍基地本周將放禮炮迎接到訪艦船。(USAG Fort Hamilto...
漢密爾頓堡陸軍基地本周將放禮炮迎接到訪艦船。(USAG Fort Hamilton臉書)

為了慶祝美國建國250周年，位於布碌崙(布魯克林) 韋拉札諾海峽大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)下的漢密爾頓堡陸軍基地(Fort Hamilton Army Base)從1日到3日練習禮炮發射，並將於4日當海軍艦艇和高桅帆船遊行船隊經過韋拉札諾海峽大橋時施放禮炮。

2日禮炮試射的時間是上午7時-8時30分，以及上午11時30分至1時30分；3日的禮炮試射時間是從上午7時至上午7時30分，以及中午12時30分至 7時30分之間的不同時間段。

漢密爾頓堡陸軍基地在通告中稱他們「自豪地紀念美國的歷史，向服役的將士表示敬意，並且得到社區的支持」。他們希望能得到基地周圍居民的諒解，希望上午的禮炮試射不會影響到居民的睡眠。

韋拉札諾海峽是進出紐約港一處相對狹窄的海上通道，正因為如此，漢密爾頓堡陸軍基地曾是紐約市港口防禦系統的重要組成部分，也是紐約市如今唯一的現役軍事基地。漢密爾頓堡陸軍基地目前約有2000人，其中包括數百名現役軍人及其家屬、預備役軍人、國民警衛隊成員、國防部員工和承包商以及一些平民。

在每年的布碌崙國殤日紀念活動上，漢密爾頓堡陸軍基地都會為在紀念儀式上施放禮炮，向為國捐軀的將士致敬。

精華 FAQ

  • 這次禮炮安排是為了慶祝美國建國250周年，也配合獨立日活動，向經過韋拉札諾海峽的海軍艦艇與高桅帆船船隊致意。

  • 基地在7月1日至3日先行練習發射，其中2日為上午7時至8時30分及11時30分至1時30分，3日則分上午與中午到晚上多段進行。

  • 漢密爾頓堡位於韋拉札諾海峽要衝，是紐約市唯一現役軍事基地，長期參與港口防禦與紀念活動，基地內約有2000人。

布碌崙 布魯克林 國防部

上一則

獨／朱艷波獲准看世界盃決賽 涉庇護所合約賄案出庭否認指控
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

韋拉札諾海峽大橋 國慶展現巨幅國旗

韋拉札諾海峽大橋 國慶展現巨幅國旗
封面故事／洛杉磯艦隊周 愛國熱情洋溢 民眾搶參觀

封面故事／洛杉磯艦隊周 愛國熱情洋溢 民眾搶參觀
建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧

建國250周年／國慶追星 看「大男孩」吞雲吐霧
紐約市戶外泳池開放 迎90周年 免費教學擴至18泳池

紐約市戶外泳池開放 迎90周年 免費教學擴至18泳池

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
紐約市今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高，該數據也令競選期間承諾淡化低階違規執法的曼達尼(中)遭到批評。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

2026-06-27 20:00
何女士表示，兒子於2024年下半年隨她來美，最初就讀於法拉盛高中，因此事件兒子頭部遭重創，出現粉碎性骨折，事發後一直需要治療。(受訪者提供)

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

2026-06-30 20:32
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41
長島高速公路29日深夜發生重大車禍。示意圖，非涉事車輛。（路透資料照）

紐約長島高速路巴士翻覆 釀2死近20傷 雙向封閉數小時

2026-06-30 12:52

超人氣

更多 >
恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據
以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝

以為只是感冒..台裔核科學家返工一天驟逝
刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明

刮中160萬 賓州87歲男選月領1萬 專家讚聰明
絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃

絕美秘境藏殺機 堪州21歲亞裔男大生跳藍池凍僵溺斃
紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷

紐約華人少年被朋友騙出門 遭圍毆搶劫腦重傷