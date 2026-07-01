漢密爾頓堡陸軍基地鳴禮炮 迎接獨立日期間到訪船艦

漢密爾頓堡陸軍基地本周將放禮炮迎接到訪艦船。(USAG Fort Hamilton臉書)

為了慶祝美國建國250周年，位於布碌崙 (布魯克林 ) 韋拉札諾海峽大橋(Verrazzano-Narrows Bridge)下的漢密爾頓堡陸軍基地(Fort Hamilton Army Base)從1日到3日練習禮炮發射，並將於4日當海軍艦艇和高桅帆船遊行船隊經過韋拉札諾海峽大橋時施放禮炮。

2日禮炮試射的時間是上午7時-8時30分，以及上午11時30分至1時30分；3日的禮炮試射時間是從上午7時至上午7時30分，以及中午12時30分至 7時30分之間的不同時間段。

漢密爾頓堡陸軍基地在通告中稱他們「自豪地紀念美國的歷史，向服役的將士表示敬意，並且得到社區的支持」。他們希望能得到基地周圍居民的諒解，希望上午的禮炮試射不會影響到居民的睡眠。

韋拉札諾海峽是進出紐約港一處相對狹窄的海上通道，正因為如此，漢密爾頓堡陸軍基地曾是紐約市港口防禦系統的重要組成部分，也是紐約市如今唯一的現役軍事基地。漢密爾頓堡陸軍基地目前約有2000人，其中包括數百名現役軍人及其家屬、預備役軍人、國民警衛隊成員、國防部 員工和承包商以及一些平民。

在每年的布碌崙國殤日紀念活動上，漢密爾頓堡陸軍基地都會為在紀念儀式上施放禮炮，向為國捐軀的將士致敬。