獨／朱艷波獲准看世界盃決賽 涉庇護所合約賄案出庭否認指控

在7月1日針對其疑收受賄賂的庭審結束後，朱艷波則換下西裝、戴上帽子與墨鏡低調離開。(記者劉梓祁／攝影)

前紐約市長亞當斯(Eric Adams)幕僚長佛蘭克·卡隆(Frank Carone)等四人，被控在無證移民危機期間操控市府酒店安置合約，並透過賄賂安排牟取私利，7月1日在布碌崙 (布魯克林)聯邦法院出庭；庭訊後，同案被告、皇后區長島市酒店的業主朱艷波(Yan Po Zhu)否認指控，稱當初在新冠疫情影響酒店生意下，誤信卡隆兄弟說法，才簽下相關合約。

同案被告還包括卡隆的律師胞弟安東尼·卡隆(Anthony Carone)，以及朱的陳姓女助理(Crystal Chen)。四人上周已對賄賂、洗錢、電匯詐欺、妨礙司法等聯邦罪名表示不認罪。當日庭上程序主要圍繞未來聽證及提交動議的時程，庭審最快可能於8月24日展開。

根據起訴書，朱艷波與助理曾向佛蘭克·卡隆支付12萬元，換取其利用職務影響力協助朱名下位於長島市的酒店取得市府移民庇護 所合約。檢方稱，市社會服務局(DSS)此前曾多次認定該酒店不適合作為臨時庇護所，但在卡隆介入後，酒店最終獲得一份價值近700萬元的緊急庇護所合約。起訴書並指相關款項經安東尼·卡隆律所帳戶流轉，並以虛假聘用協議掩飾其賄款性質。

法官准朱艷波赴新澤西觀看世界盃 決賽

當日，長期以「朱三東」為名在外活躍的朱艷波，與卡隆兄弟及陳姓助理一同出庭。朱受審前所受限制在四名被告中最為嚴格，除須繳交800萬元保釋金外，還須配戴電子腳鐐。不過，其辯護律師在庭上表示，朱已持有7月19日世界盃決賽門票，詢問法官是否可准許其離開紐約、前往新澤西州大都會體育館觀賽。法官最終准許朱出席。

朱艷波其後對本報表示，屆時他未必會前往觀賽，因他「更喜歡籃球和網球」。他並稱，相關門票是銀行贈予其客戶的禮品。

暫定審判日期公布 檢方稱證據開示資料龐大

庭上，法官與各方代表協商後，暫定庭審最快於8月24日開始。法官也表示，考量此案複雜程度，該日期未必可行。

助理聯邦檢察官維尼克(Sara Winik)表示，檢方計畫提供約4TB證據開示資料，被告方將需審閱數百萬頁文件。她並指出，目前仍有部分近期查扣電子裝置的資料尚待提取，案件資料量龐大，可能影響後續審理時程。

朱艷波的辯護律師則表示，可能申請將朱與其他被告分開審理，以便有更多時間審閱證據。法官也指出，若提出相關申請，案件進度可能進一步延後。

庭審結束後，佛蘭克·卡隆的辯護律師在庭外表示，起訴書對於所謂貪腐協議如何達成、官員行為何時及如何發生等關鍵細節「明顯保持沉默」，並稱政府手中握有與核心指控相矛盾的無罪證據，強調「卡隆絕對沒有瀆職」。

朱艷波自稱無罪 被兩兄弟「背景」誤導

朱艷波在庭審結束後，換下西裝、戴上帽子與墨鏡離開。他事後致電本報記者，表示自己與助理均無罪，且自己在2022年11月動手術後在家休養，長達兩年多未曾親自前往該酒店，對相關安排並不知情。

「我兩年半都沒去，也不在那裡，這個酒店，你知道嗎？」朱艷波說。

朱艷波表示，案件源於2022年疫情期間酒店虧損嚴重。他形容自己是在生意停擺數月後，經酒店管理公司介紹認識遊說公司「JST3NY Inc.」，才開始考慮將位於長島市29-12 40 Ave的酒店轉租給市府，作為移民庇護安置用途。他稱，酒店在2019年開業後生意不錯，每月可盈利50餘萬元，房價平日約180元至200餘元；相較之下，市府合約每房每晚僅130元，與政府簽約反而不利營運。

朱稱，自己其後透過JST3NY接觸卡隆兄弟，並因對方稱佛蘭克·卡隆曾任市府要職、「一年後才能出來做顧問」，才轉而委由其胞弟安東尼·卡隆提供顧問服務，雙方談定每月支付顧問費一萬元。他說，自己因兩兄弟的「背景」而選擇信任對方。

「我跟他(佛蘭克)沒有，我跟他弟弟(安東尼)是有經過仲介(JST3NY)跟他談以後他匯報給我。」朱說。

JST3NY另案索討顧問費 與朱說法出現衝突

同時，JST3NY與朱之間已有一宗民事糾紛。根據JST3NY於2023年5月提起的訴訟，該公司主張早在2022年8月已與朱艷波名下酒店及陳姓助理成協議，由JST3NY協助酒店取得市府合約，並按每間客房每晚10元比例收取顧問費。訴訟稱，朱方於2022年11月取得市府合約後，未依約支付費用，累計欠款逾13萬元。

聯邦檢方則在刑事起訴書中指，朱與陳支付給卡隆兄弟的12萬元並非正常顧問費，而是換取佛蘭克·卡隆利用職務影響力介入市府合約的賄款。

起訴書稱簡訊涉「大哥」 朱稱只是順水人情

起訴書顯示，在對方詢問酒店地址並介入合約事宜後，朱艷波曾於訊息中稱呼佛蘭克·卡隆為「my big guy」，表示「謝謝我的大哥」。朱艷波表示，當時發送感謝訊息只是「順水人情」、「給兩兄弟一個出路」，是聽從助理建議、希望與對方保持友好關係。

他表示，該酒店由他自行興建，但目前已轉手他人。根據市地產產權登記系統(ACRIS)文件，這棟共有75間客房的酒店已於2025年3月完成過戶，成交金額約1900萬元。過戶契據顯示，賣方由朱艷波以「授權簽署人」身分簽署。

朱艷波說，自己是持有美國護照近30年的公民，不認同檢方和外界將其比為「中國代理人」的說法。他還稱，其父輩過去曾與閩籍僑團有所捐輸，並非自己主動結交相關人士，「我從來不跟這些人混。」

前紐約市長亞當斯(Eric Adams)的核心親信、前幕僚長佛蘭克．卡隆(Frank Carone)7月1日出庭。(記者馬璿／攝影)