泰勒絲婚禮全程保密 紐約MSG加強清理遊民？

紐約麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden）。（路透）

據TMZ報導，泰勒絲 （Taylor Swift）與凱爾西（Travis Kelce）的婚禮據稱讓麥迪遜廣場花園 （Madison Square Garden）成為外界關注焦點，而紐約市相關單位也同步留意周邊狀況，包括街頭無家可歸者議題。

據一名熟悉情況的紐約市官員向TMZ透露，市遊民 服務局（Department of Homeless Services）將於7月2日至7月4日期間，在MSG與賓州車站（Penn Station）一帶增派人手，投入較平時更多的外展工作人員進行巡查與協助。

消息指出，此次人力加強的主要原因並非為婚禮活動進行「清場」，而是因應預期出現的極端高溫天氣。氣象預報顯示，當地氣溫可能升至華氏90度以上，局部甚至接近100度，存在健康風險。

賓州車站走廊一帶長期為紐約市無家可歸者較為集中的區域之一，官員特別關注中午至晚間約8點的時段，因為這段時間不僅是氣溫最高峰，也正逢MSG周邊活動較為頻繁之際。

據悉，約有200組、每組兩人的外展團隊將在全市範圍內行動，其中重點區域集中於MSG周邊街區。這些人員的主要任務，是向無家可歸者提示「紅色高溫警報」（Code Red）的危險，並勸導其前往收容所或避暑中心。

若當事人拒絕配合，外展人員無權強制驅離，只能持續提供資源與選項，例如建議前往鄰近的賓州車站等室內空間以躲避高溫。

另一方面，報導也指出，泰勒絲與凱爾西的婚禮疑似以高度保密方式進行，麥迪遜廣場花園內部據稱已被改造成童話風格場景，包含大型白色樓梯與城堡佈置等設計。

此外，外界亦傳出該活動涉及客製婚禮菜單、場館周邊可能的安全人員部署、員工手機使用限制，以及附帶保密協議（NDA）的邀請安排，使整體活動呈現高度保密狀態。不過相關細節多來自報導與傳聞，尚未全部獲得官方證實。