攀帝國大廈求婚後被捕 黑衣情侶曾被Netflix拍成紀錄片

一對情侶1日冒著酷暑， 爬上曼哈頓帝國大廈塔頂懸掛示愛橫幅。(路透)

一對男女7月1日攀上紐約帝國大廈 的天線頂端，展示寫有示愛字樣的橫幅，然後相互擁抱、求婚。當日中午1時許，兩人平安回到地面、並被警方拘留。

據報導，這對身穿黑色衣物並戴著口罩的情侶1日中午被人發現出現在帝國大廈樓頂的天線設備尖端位置，距離地面1454呎(443公尺)，且身上沒有安全設施。隨後，兩人拿出黑底白字的巨大旗幟掛在帝國大廈的尖端，上書「當愛的力量戰勝對力量的熱愛，世界便能見證和平」(When the power of love beats the love of power, the world knows peace)。

大約中午12時30分，兩人開始下撤，在抵達天線中段的一處小平台時再次停下。其中的男性單膝跪地，掏出戒指求婚，隨後兩人相互擁抱，並摘下口罩親吻。大約半小時後，兩人在警方的協助下順利回到地面、並被拘捕，可能面臨的控罪包括非法侵入以及魯莽危險行為等。

➤➤➤ 2蒙面人徒手攀登帝國大廈 展和平橫幅上演求婚

警方調查發現，在兩人攀登大廈期間，社群平台上出現了一則以第一人稱視角拍攝的現場影片，猜測為他們親手拍攝並上傳的。

據帝國大廈管理方稱，兩人的攀登行為並未獲得授權，目前外界也還尚不清楚兩人的攀登細節。整個事件未造成人員傷亡和財產損失。

根據ABC新聞的報導，兩名當事人分別為33歲的尼克勞(Angela Nikolau)和32歲的比爾庫斯(Ivan Beerkus)，他們均為俄國籍，因常在世界各地進行極限攀登而在網路上擁有超高人氣。Netflix 曾於2024年根據他們的故事發行紀錄片「天行者：一段愛情故事」(Skywalkers: A Love Story)。

曼哈頓街上民眾拿著望遠鏡觀看兩人攀爬帝國大廈塔頂懸掛橫幅。 (路透)

紐約市警方聞訊，部署警力前往帝國大廈逮捕攀爬帝國大廈的情侶。(路透)