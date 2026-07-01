泰勒絲婚禮藏不住？曼達尼疑「意外洩密」網：她會生氣

泰勒絲（Taylor Swift）與凱爾西（Travis Kelce）。（美聯社）

據雅虎新聞網報導，紐約市長曼達尼 （Zohran Mamdani）近日在記者會上，被問及有關泰勒絲 （Taylor Swift）與凱爾西（Travis Kelce）傳出將於7月3日在麥迪遜廣場花園 （Madison Square Garden，MSG）舉行婚禮一事時，並未正面回應，而是藉機宣導高溫防暑資訊。然而，他的發言卻意外讓這場尚未獲證實的婚禮傳聞再度引發外界熱議。

在6月30日的記者會上，根據OK! Magazine報導，曼達尼表示，「我對所有紐約市民的建議是待在室內、保持涼爽。如果你剛好要在麥迪遜廣場花園舉行婚禮，那你也會待在室內，而且會很涼爽。我認為這是一個值得全市效法的好榜樣。」

隨後，曼達尼又在社群平台 X 分享一段影片，並寫道，「關於即將來襲的歷史性熱浪，你需要知道的事情。尤其是如果你（假設）這個周末要在MSG舉辦婚禮的話。」

貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論，不少人認為市長此番發言疑似間接透露婚禮資訊，也有人猜測他可能掌握相關內情。

有網友留言表示，「你是市長，你一定知道內情。你剛剛等於證實了這件事。泰勒不會高興的。」

另一位網友則幽默表示，「那將會是一場超『火熱』的 Swiftie 婚禮。」

根據TMZ報導，知情人士透露，已有相關單位向紐約市政府申請許可，計畫於7月2日至7月4日封閉麥迪遜廣場花園周邊街道，以配合一場預定舉行的大型活動。

市府消息人士指出，許可辦公室目前正與紐約市警察局（NYPD）合作，規畫活動期間的交通疏導及人流管制措施。不過，官方並未證實該活動是否與泰勒絲及凱爾西有關。

據外媒報導，泰勒絲與凱爾西正親自規畫婚禮賓客名單。

The Sun指出，泰勒絲的摯友吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）可能擔任伴娘，其他傳出的人選還包括席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）及海姆姐妹（Haim）。

不過，截至目前為止，泰勒絲與凱爾西均未正式證實婚禮消息，相關內容仍主要來自媒體報導與外界揣測，消息真實性仍有待進一步確認。

New York City Mayor Zohran Mamdani acknowledges rumors of a Taylor Swift-Travis Kelce wedding at Madison Square Garden this week https://t.co/rfXa96SD5A pic.twitter.com/mdim0Rx7JQ — Reuters (@Reuters) July 1, 2026

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