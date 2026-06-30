紐約皇后區檢方掃蕩兩起幫派暴力案 27人被控 涉多起槍擊

記者會上公布監視器畫面，清楚記錄幾起驚悚案件。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區 地區檢察官辦公室6月30日宣布，針對兩個涉及多起槍擊 與暴力事件的幫派集團，已正式起訴共27名成員，希望藉此在暑假期間清除社區治安隱患，保障青少年與居民的安全。皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，這波行動就是要確保孩子們夏天能安心去公園、陪祖父母，不用擔心街頭暴力。「在紐約市 ，每個人都該有免於暴力的日子。」

東南皇后區「閃電幫四代」22人遭訴

凱茲表示，第一起案件鎖定活躍於東南皇后區的「閃電幫四代」(Blitz Gang Four)。根據一份多達97項罪名的起訴書，22名被告涉及謀殺未遂、共謀、幫派攻擊未遂、非法持槍、魯莽行為、危害公共安全及攻擊等罪名。

檢方調查顯示，從2023年9月到2026年5月，該幫派共策動17起暴力事件，包括11宗槍擊與1宗持刀傷人。22人中多達15人是開槍者，其中6人案發時還不滿18歲，全案共使用17把不同槍械。檢察官指出，這群人唯一的動機就是「搶地盤」，他們不為錢、不為報仇，純粹要透過暴力鞏固勢力範圍，還常把犯案過程拍成影片，透過社群媒體炫耀、招募新血。

記者會上公布的監視器畫面，清楚記錄幾起驚悚案件：去年7月，被告哈德內特(Anthony Hardnett)在牙買加南部一處住宅內，從背後開槍射擊敵對幫派成員，導致對方終身癱瘓；同年12月，哈德內特又與另外三人，直接在皇后區刑事法院大樓外持刀攻擊一名正要去出庭的幫派分子，幸好警方即時趕到，傷者撿回一命；今年2月，多名幫眾開車到霍利斯地區一場「甜蜜16歲」派對附近，朝疑似敵對幫派開槍，所幸無人受傷；今年3月，放學時段三名幫眾在麥當勞停車場與人衝突，其中一名被告當場命令年僅15歲的同伴朝對方開槍，少年竟真的拔槍射擊。

目前22名被告中，有8人在6月25日被捕，另有9人因其他案件已在押。已有11人完成提審並還押，6人獲准高額保釋，仍有3人在逃。依涉案情節與年齡，若被判有罪，刑期從8年到25年不等。

遠洛克威幫派火併 五人被訴

第二起案件發生在皇后區遠洛克威(Far Rockaway)一帶。今年3月，當地「Ocean Village Jets」與「7G Apes」兩個幫派為了報復，連續三天互相開槍，其中一槍打中路過民眾的腳。4月又發生另一起槍擊。檢方與警方聯手，上月底起訴5名涉案幫派成員，其中4人已出庭，另1人目前羈押在維吉尼亞州，近期將引渡回紐約。

凱茲強調，暑假學校放假後，孩子們在外時間變多，檢警的首要任務就是把暴力源頭從街頭、從孩子手中徹底移除，讓皇后區居民能安心在公園活動、參加社區慶典。尤其再過四天就是美國獨立250周年紀念，每個紐約人都該能平安慶祝，不必擔心幫派橫行。

凱茲表示，第一起案件鎖定活躍於東南皇后區的「閃電幫四代」(Blitz Gang Four)。(皇后區地檢提供)

皇后區地區檢察官辦公室6月30日宣布，針對兩個涉及多起槍擊與暴力事件的幫派集團，已正式起訴共27名成員。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，這波行動就是要確保孩子們夏天能安心去公園、陪祖父母，不用擔心街頭暴力。(記者高雲兒╱攝影)

第二起案件發生在皇后區遠洛克威(Far Rockaway)一帶。(皇后區地檢提供)