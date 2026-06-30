我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱上半場結束 挪威1:0領先象牙海岸

紐約長島高速路巴士翻覆 釀2死近20傷

布碌崙郵政員工從郵件中竊取數萬元租金匯票 遭逮捕控罪

記者胡聲橋╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙一名郵政員工從郵件中竊取數萬元租金匯票，將錢款挪為己用。(谷歌街景)
布碌崙一名郵政員工從郵件中竊取數萬元租金匯票，將錢款挪為己用。(谷歌街景)

布碌崙(布魯克林)一家美國郵政局(USPS)工作人員利用職務之便，從郵件中竊取租金匯票，然後與兩名同夥合作，提取現金或將錢款存入自己銀行賬戶，共非法獲利數萬元，導致租戶面臨被驅逐的風險，或者不得不再次支付房租。布碌崙地區檢察官辦公室29日指控兩名嫌犯犯有重大盜竊罪、非法持有偽造文書罪、輕微盜竊罪和陰謀罪，第三名嫌犯尚未落網。

檢察官稱，30歲的阿斯托利亞(Astoria)居民格雷厄姆(Bianca Graham)濫用其在布碌崙公園坡(Borough Park)布萊斯伯恩郵局(Blythebourne Post Office)工作的機會，在分揀和派送郵件的 過程中涉嫌盜竊寄給物業管理公司的信封，這些信封內裝有租戶寄出的用於支付房租的匯票。

起訴書顯示，2024年8月24日，格雷厄姆給她的另一名同夥發短信說，「我想我找到突破口了」；「我只拿了一張，是匯票」。

從2024年8月至2025年8月間，嫌犯共盜竊了13名受害者的租金匯票，共計非法獲利超過2萬5100元。調查發現，被告涉嫌通過竄改匯票的方法來盜竊錢財。他們或者刪除原收款人姓名，將其替換為36歲的同夥坎貝爾(Sean Campbell)或其他人的姓名；或者在原收款人姓名旁加上坎貝爾的姓名。坎貝爾和另一名同夥隨後在布碌崙各郵局兌現這些被竄改的匯票，或存入銀行帳戶。

嫌犯盜竊郵件的行為後來遭人舉報，郵政監察員與布碌崙地區檢察官辦公室合作，獲得了對格雷厄姆手機的搜查令，才終止了嫌犯盜竊租金匯票的行為。

根據法庭文件，2025年10月，當警方和美國郵政局的調查人員與格雷厄姆對質時，她起初否認參與了這起詐騙案，但後來承認了，並聲稱自己是在脅迫下參與的。

格雷厄姆和坎貝爾29日在布碌崙最高法院出庭受審，獲准無保釋放，並被勒令於8月26日再次出庭。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)表示，「租戶透過郵寄匯票支付房租時，理應相信這些款項會安全送達。正如指控所述，這些被告利用了這種信任，竊取了本應支付給房東和物業經理的款項，並將其挪作私用。我們將繼續與郵政部門和市警察局合作，保護布碌崙和物業經理免受欺詐」。

精華 FAQ

  • 嫌犯利用郵政員工接觸郵件的機會，先偷走寄給物業管理公司的房租匯票，再修改收款人姓名，交由同夥兌現或存款以套取現金。

  • 起訴書指出，這起案件從2024年8月持續到2025年8月，期間共盜取13名受害者的租金匯票，非法獲利超過2萬5100元。

  • 布碌崙地檢署已起訴格雷厄姆與坎貝爾，罪名包括重大盜竊、偽造文書與陰謀等，另一名同夥尚未落網，兩人已獲准無保釋放。

郵政 布碌崙 租金

上一則

紐約劉家良功夫經典影展 「醉拳2」35毫米膠片放映
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

涉6年挪用逾11萬經費 布碌崙課輔負責人被訴

涉6年挪用逾11萬經費 布碌崙課輔負責人被訴
皇后區郵件盜竊升溫 孟昭文、黃友興促聯邦徹查

皇后區郵件盜竊升溫 孟昭文、黃友興促聯邦徹查
布碌崙破獲大型幫派案 22人涉26宗槍擊面臨176項控罪

布碌崙破獲大型幫派案 22人涉26宗槍擊面臨176項控罪
年薪25萬市立電工 盜賣醫院銅線遭逮捕控罪

年薪25萬市立電工 盜賣醫院銅線遭逮捕控罪

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
紐約市今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高，該數據也令競選期間承諾淡化低階違規執法的曼達尼(中)遭到批評。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

2026-06-27 20:00
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41
客機飛越格陵蘭島時，窗外的直射陽光非常刺眼。(記者胡聲橋╱攝影)

乘客拒關遮光窗 搭機禮儀掀網路論戰

2026-06-23 16:43
紐約市前主計長蘭德(左)23日晚獲得民主黨提名競選第十選區國會眾議員後，與力挺他的市長曼達尼(右)一起在慶功晚會上亮相，感謝他的支持。(路透)

紐約州初選結果 民主黨進步派壓倒性勝利 曼達尼背書候選人全勝

2026-06-24 07:16

超人氣

更多 >
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位
三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」
男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑
世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強

世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強