我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱上半場結束 挪威1:0領先象牙海岸

紐約長島高速路巴士翻覆 釀2死近20傷

紐約劉家良功夫經典影展 「醉拳2」35毫米膠片放映

記者范航瑜╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「少林三十六房」將於7月11日為此次影展揭幕。這部1978年上映的經典由劉家輝主...
「少林三十六房」將於7月11日為此次影展揭幕。這部1978年上映的經典由劉家輝主演，講述青年逃入少林寺習武、最終成為武術高手的故事。(Metrograph提供)

紐約獨立藝術影院Metrograph將於7月11日(周六)至8月8日(周六)推出「功夫宗師：劉家良」(The Sifu: Lau Kar-leung)專題影展，放映「少林三十六房」、「爛頭何」、「醉拳2」及「五郎八卦棍」四部代表作，其中「爛頭何」與「醉拳2」將以35毫米膠片放映，部分影片還將在影展結束後安排加映場次。

Metrograph表示，相較於胡金銓、張徹等香港武俠電影名導，劉家良的名字或許較少為一般觀眾熟悉，但現代武俠片與功夫片的發展，很難脫離他在1960、70年代於邵氏兄弟電影公司建立的創新風格。

「劉家良不僅追求真實武術招式，也將肢體喜劇融入功夫電影，深刻影響此後數十年的亞洲動作片發展。」作家Grady Hendrix更形容，劉家良「塑造了功夫電影的靈魂」。

劉家良1934年出生於廣州，九歲開始習武，1948年隨家人移居香港，先後擔任臨時演員、武術指導及動作設計，曾與張徹等導演合作。

1970年代中期開始執導電影，在邵氏兄弟共拍攝25部作品，1985年邵氏停產後仍持續創作。

他擅長運用寬銀幕構圖、快速變焦鏡頭與富有節奏感的剪接設計武打場面，作品兼具娛樂性與藝術性，被視為香港功夫電影的重要奠基者。

「少林三十六房」將於7月11日為此次影展揭幕。這部1978年上映的經典由劉家輝主演，講述青年逃入少林寺習武、最終成為武術高手的故事。

該電影影響了美國饒舌團體Wu-Tang Clan及動畫電影「功夫熊貓」等流行文化作品。Metrograph指出，影片充分展現劉家良透過電影傳承中國武術哲學與歷史的理念。

1979年的「爛頭何」則被視為劉家良將喜劇成功融入功夫電影的代表作，將以35毫米膠片放映。故事圍繞珠寶大盜「爛頭何」與微服出巡的滿清十一皇子展開。

1994年的「醉拳2」同樣將以35毫米膠片放映。成龍時隔16年再次飾演黃飛鴻，描述黃飛鴻對抗走私中國文物集團的故事，梅艷芳也在片中飾演黃飛鴻的繼母。全片以高密度武打場面著稱，片尾長達約20分鐘的決戰更被譽為香港功夫電影經典。

「五郎八卦棍」則改編自楊家將故事，描述楊家遭契丹伏擊後，楊五郎遁入五台山佛寺修行，創出八卦棍法，並在復仇與佛門戒律之間掙扎的故事，是劉家良在邵氏晚期最重要的作品之一。

精華 FAQ

  • 影展名為「功夫宗師：劉家良」，自7月11日至8月8日舉行，將放映《少林三十六房》《爛頭何》《醉拳2》《五郎八卦棍》四部代表作，並安排部分加映場次。

  • 《爛頭何》與《醉拳2》將以35毫米膠片放映，讓觀眾更接近傳統影院觀影質感，也突顯影展對經典港片原始影像風貌的重視。

  • 劉家良融合真實武術、肢體喜劇與精準剪接，並擅長寬銀幕與快速變焦，深刻影響亞洲動作片發展，被視為香港功夫電影的重要奠基者。

香港

上一則

紐約長島高速路巴士翻覆 釀2死近20傷 雙向封閉數小時

下一則

布碌崙郵政員工從郵件中竊取數萬元租金匯票 遭逮捕控罪
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約亞洲電影節7/10-7/26登場 全智賢、吳彥祖將現身

紐約亞洲電影節7/10-7/26登場 全智賢、吳彥祖將現身
預告 「功夫女足」7月彈性定檔 周星馳：總有一天趕得上

預告 「功夫女足」7月彈性定檔 周星馳：總有一天趕得上
德州奧斯汀亞美電影節 台灣藝術家周東彥VR短片創新話題

德州奧斯汀亞美電影節 台灣藝術家周東彥VR短片創新話題
周星馳新片「功夫女足」將彈性上檔？本人親回應了

周星馳新片「功夫女足」將彈性上檔？本人親回應了

熱門新聞

因以反共為名詐騙超過10億元而被裁定九項罪名成立的前中國商人郭文貴，被判處30年監禁。（路透）

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

2026-06-29 18:24
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
紐約市今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高，該數據也令競選期間承諾淡化低階違規執法的曼達尼(中)遭到批評。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

2026-06-27 20:00
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

「熱浪穹頂」襲紐約 體感恐達110℉「最好待在室內」

2026-06-29 15:41
客機飛越格陵蘭島時，窗外的直射陽光非常刺眼。(記者胡聲橋╱攝影)

乘客拒關遮光窗 搭機禮儀掀網路論戰

2026-06-23 16:43
紐約市前主計長蘭德(左)23日晚獲得民主黨提名競選第十選區國會眾議員後，與力挺他的市長曼達尼(右)一起在慶功晚會上亮相，感謝他的支持。(路透)

紐約州初選結果 民主黨進步派壓倒性勝利 曼達尼背書候選人全勝

2026-06-24 07:16

超人氣

更多 >
以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年

以反共為名詐騙超10億 郭文貴獲刑30年
買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位

買機票巧妙劃位 不用加錢幸運多一個空位
三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」

三生肖福氣最旺 不是老闆娘就是少奶奶「富貴令人羨」
男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑
世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強

世界盃╱巴西2：1絕殺日本 晉級16強