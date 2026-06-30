紐約劉家良功夫經典影展 「醉拳2」35毫米膠片放映

「少林三十六房」將於7月11日為此次影展揭幕。這部1978年上映的經典由劉家輝主演，講述青年逃入少林寺習武、最終成為武術高手的故事。(Metrograph提供)

紐約獨立藝術影院Metrograph將於7月11日(周六)至8月8日(周六)推出「功夫宗師：劉家良」(The Sifu: Lau Kar-leung)專題影展，放映「少林三十六房」、「爛頭何」、「醉拳2」及「五郎八卦棍」四部代表作，其中「爛頭何」與「醉拳2」將以35毫米膠片放映，部分影片還將在影展結束後安排加映場次。

Metrograph表示，相較於胡金銓、張徹等香港 武俠電影名導，劉家良的名字或許較少為一般觀眾熟悉，但現代武俠片與功夫片的發展，很難脫離他在1960、70年代於邵氏兄弟電影公司建立的創新風格。

「劉家良不僅追求真實武術招式，也將肢體喜劇融入功夫電影，深刻影響此後數十年的亞洲動作片發展。」作家Grady Hendrix更形容，劉家良「塑造了功夫電影的靈魂」。

劉家良1934年出生於廣州，九歲開始習武，1948年隨家人移居香港，先後擔任臨時演員、武術指導及動作設計，曾與張徹等導演合作。

1970年代中期開始執導電影，在邵氏兄弟共拍攝25部作品，1985年邵氏停產後仍持續創作。

他擅長運用寬銀幕構圖、快速變焦鏡頭與富有節奏感的剪接設計武打場面，作品兼具娛樂性與藝術性，被視為香港功夫電影的重要奠基者。

「少林三十六房」將於7月11日為此次影展揭幕。這部1978年上映的經典由劉家輝主演，講述青年逃入少林寺習武、最終成為武術高手的故事。

該電影影響了美國饒舌團體Wu-Tang Clan及動畫電影「功夫熊貓」等流行文化作品。Metrograph指出，影片充分展現劉家良透過電影傳承中國武術哲學與歷史的理念。

1979年的「爛頭何」則被視為劉家良將喜劇成功融入功夫電影的代表作，將以35毫米膠片放映。故事圍繞珠寶大盜「爛頭何」與微服出巡的滿清十一皇子展開。

1994年的「醉拳2」同樣將以35毫米膠片放映。成龍時隔16年再次飾演黃飛鴻，描述黃飛鴻對抗走私中國文物集團的故事，梅艷芳也在片中飾演黃飛鴻的繼母。全片以高密度武打場面著稱，片尾長達約20分鐘的決戰更被譽為香港功夫電影經典。

「五郎八卦棍」則改編自楊家將故事，描述楊家遭契丹伏擊後，楊五郎遁入五台山佛寺修行，創出八卦棍法，並在復仇與佛門戒律之間掙扎的故事，是劉家良在邵氏晚期最重要的作品之一。