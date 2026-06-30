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配合國慶假期 紐約州即起嚴查酒後及分心駕駛

記者許君達╱紐約即時報導
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紐約州啟動國慶假期特別交通執法行動，重點打擊酒駕、魯莽駕駛及分心駕駛等行為。(記...
紐約州啟動國慶假期特別交通執法行動，重點打擊酒駕、魯莽駕駛及分心駕駛等行為。(記者許君達╱攝影)

紐約州府宣布，即日起開始國慶假期特別交通執法行動，嚴查酒駕及魯莽駕駛等行為。

在行動期間，全州各地的交通執法部門將增設酒後駕駛檢查站，同時利用高速公路沿線的休息區、服務區、停車場以及停車換乘(park-and-ride)區，設置「簡訊停靠站」(text stops)，以便需要使用手機的駕駛能臨時停車、安全操作，避免分心駕駛增加車禍風險。

執法行動除加強打擊酒駕和分心駕駛外，還會重點針對違反「讓道法」(Move Over Law)的危險駕駛行為。紐約州「讓道法」要求駕駛在遇到有車輛臨時停在路邊時，須減速並向內側並道，以躲避停靠車輛，保護車內乘員或道路施工、搶修或緊急救援人員。據統計，在去年國慶期間的特別執法行動期間，全州共開出4萬9843張罰單，其中有1563張酒駕或服藥後駕駛罰單、1926張分心駕駛罰單，以及612張「讓道法」罰單。

本輪特別執法行動將持續至7月5日(周日)。為了確保國慶連假交通順暢，紐約州高速公路上的施工封閉路段將從7月2日(周四)早6時至7月6日(周一)早6時間臨時停工並恢復通行。紐約州當局同時向駕駛推薦「Have a Plan」應用程式，飲酒後可使用該程式呼叫計程車或網約車。該程式內還設有舉報功能，用戶可將疑似酒後駕駛的車輛資訊即時報告給執法當局。

精華 FAQ

  • 本次行動重點鎖定酒後駕駛、分心駕駛與魯莽駕駛，也會加強取締違反讓道法的危險行為，盼在連假期間降低車禍與道路傷亡風險。

  • 簡訊停靠站設於休息區、服務區、停車場及 park-and-ride 區，讓駕駛需要用手機時可先安全停車，再進行簡訊或通話，避免邊開車邊操作手機。

  • 州府將暫停高速公路施工封閉路段，維持7月2日至7月6日通行順暢，並推廣 Have a Plan App，供飲酒後叫車，也可通報疑似酒駕車輛。

紐約州

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