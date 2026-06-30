紐約度假公寓稅徵收細則出爐 鎖定萬棟豪宅 追溯期達6年

在度假公寓稅細則之下，對沖基金大亨格里芬(Ken Griffin)在紐約的豪宅稅單預計將暴增130萬至140萬元。圖為曼達尼於格里芬的頂層豪宅外拍攝短片造勢。(截自紐約市府影片)

由紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)及州長霍楚 (Kathy Hochul)為填補財政缺口而提出的「度假公寓稅」(pied-a-terre tax)，日前公布執法細則。首批稅單通知預計將於8月30日前陸續寄出，鎖定全市約1萬棟豪華「第二居所」。

細則指明，對於價值500萬元以上的獨立或多戶住宅(1-3 Family Homes)，徵收稅率將介於0.8%至1.3%之間。而對於價值100萬元以上的合作公寓(Co-ops)及共有公寓(Condos)，起步稅率則為4%；若價值超過500萬元，稅率則高達6.5%。

據估算，這筆稅款將每年為市府徵得3億4000萬元至5億元。

根據市財政局(DOF)公布的擬議指南，市府為防堵富豪「鑽漏洞」逃稅，祭出了極為嚴厲的稽查手段。市財政局不僅擁有傳喚權(subpoena power)，還可對物業進行長達六年的追溯審計，以判定其是否符合免稅資格。

若業主被發現提供虛假、不實或具誤導性的資料以圖避稅，市府將加收高達稅單金額50%的巨額罰款。細則中特別點名，部分業主可能故意將原本的共有公寓物業拆分為三個以上的單元以規避稅項目標，此類行為將面臨嚴懲。收到稅單的業主將有30天的時間向市稅務委員會(Tax Commission)或財政局提出申訴。

紐約房地產行業對此政策長期持反對態度，大紐約房地產委員會(REBNY)高級副總裁斯坦伯格(Zachary Steinberg)直言，市府急於推行此稅，使許多原本不在政策初衷內的合作公寓業主可能無預警收到稅單，且申訴時間極為倉促，未來恐引發連串訴訟與合作公寓的收稅難題。

該法案面對的民間輿論亦呈現兩極。有匿名反對者痛批此舉只會將富人逼出紐約；但支持者則認為，這點稅收絕不可能嚇跑億萬富豪，帶來的財政收益反而能造福全市。

而在這項新稅制下，對沖基金大亨格里芬(Ken Griffin)在紐約的豪宅稅單預計將暴增130萬至140萬元。曼達尼此前更曾親自前往格里芬的頂層豪宅外拍攝短片宣傳這一「富人稅」，一度引發社會熱議。