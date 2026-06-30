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兩輪電動車奪命事故激增 紐約市警與交通局聯手取締

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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紐約市涉及非法電動單車、滑板車及機動腳踏車(Mopeds)的致命車禍在今年內急劇...
紐約市涉及非法電動單車、滑板車及機動腳踏車(Mopeds)的致命車禍在今年內急劇增加。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市涉及非法電動單車、滑板車及機動腳踏車(Mopeds)的致命車禍在今年內急劇增加。僅於過去幾天內，便接連發生數起奪命慘劇，促使市府當局全面升級執法力度，嚴打違規代步工具。

據紐約市警(NYPD)消息，29日(周一)，一名13歲少年在皇后區騎行機動腳踏車時，撞上突然開啟的汽車車門彈飛，隨後遭卡車輾斃。數小時後，布朗士區一名93歲老婦過馬路時遭摩托車撞擊身亡。而前一晚，一輛摩托車衝入布碌崙一處公園人群，釀成12傷、其中4人命危；警方稱該車雖合法登記，但駕駛屬無照行駛。

市交通局(DOT)數據顯示，今年至6月28日，已有28人死於涉及動力兩輪車的車禍，較去年同期的23死增加約20%。

盡管當局已加強執法，包括聯合查緝販售非法改裝、時速超標兩輪車的實體店面，死傷數字依然居高不下。警方亦增加街頭巡邏密度，過去一年內，針對電動滑板車與電動單車開出的罰單，已成倍飆升。

現行法規的灰色地帶也增添了管理難度。電動單車與滑板車在市區限速15哩，且無需車輛識別碼(VIN)、車牌或駕照即可上路；機動腳踏車與摩托車則可與汽車同速。

今年5月，皇后大橋(Queensboro Bridge)發生自行車與電動滑板車高速對撞雙亡的慘劇，涉案滑板車經非法改裝，時速可達53哩。倡導組織「交通替代方案」隨即敦促市議會立法，全面禁止販售時速超過20哩的電動單車與滑板車。

即便小心騎車，仍存在安全風險。警方數據指出，今年死於兩輪車事故者中，至少有10人是遭汽卡車撞擊致死，遠高於去年同期的3人。交通局發言人表示，市府將加倍努力重新設計道路，並全力清除街頭非法裝置。

單車維權人士赫茲菲爾德(Baruch Herzfeld)指出，兩輪車是紐約最便捷的交通方式，這股熱潮不會消退；他也警告騎車的青少年，指哪怕只犯一次錯誤，仍可能付出致命代價。

精華 FAQ

  • 因今年截至6月28日已有28人死於動力兩輪車事故，較去年同期的23人增加約20%，且近幾天又連續發生少年、老婦與公園群眾傷亡事件。

  • 警方與交通局已聯合查緝販售非法改裝、超速的兩輪車實體店，並加強街頭巡邏與開罰，同時推動重新設計道路、清除街頭非法裝置。

  • 電動單車與滑板車在市區可免VIN、車牌和駕照上路，規範較寬；機動腳踏車與摩托車又可接近汽車速度，形成執法與安全管理的灰色地帶。

紐約市 電動車 布碌崙

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