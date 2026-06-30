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紐約市府議會達成新財年預算協議 住房券擴大分2年加碼

記者范航瑜╱紐約即時報導
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市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市議會6月30日上午就新財年預算達成...
市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市議會6月30日上午就新財年預算達成口頭協議，距離法定期限僅剩數小時。圖為曼達尼5月公布市府預算案。(取自市長辦公室)

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市議會6月30日上午就新財年預算達成口頭協議，距離法定期限僅剩數小時。雙方談判最後僵持的關鍵在於房屋租金補助計畫CityFHEPS的擴大規模，雙方最終同意將加碼經費分兩年支出。

CityFHEPS計畫性質類似「第八項租金補助券」(Section 8 rental assistance program，簡稱Section 8)，為符合資格的低收入家庭提供租金補貼。以市議長梅寧(Julie Menin)為首的議員原要求市府每年增加3億元預算資助該計畫，預計新增數萬名額。雙方最終同意新財政年度增加1億7500萬元，次年度再增1億2500萬元。

雙方談判最後僵持的關鍵在於房屋租金補助計畫CityFHEPS的擴大規模，雙方最終...
雙方談判最後僵持的關鍵在於房屋租金補助計畫CityFHEPS的擴大規模，雙方最終同意將加碼經費分兩年支出。(取自市長辦公室)

曼達尼在競選期間曾承諾扭轉前市府打壓CityFHEPS擴大的立場，但上任後態度轉趨保守，最終與前市長亞當斯(Eric Adams)立場相近，後者稱，住房券計畫成本飆升，已讓市府財政難以承擔。據市長行政預算，CityFHEPS下個財政年度恐讓市府耗資約20億元。據市主計長辦公室資料，2025財年共有1萬1986戶家庭透過CityFHEPS搬離庇護所，入住永久住房，較前一年增加30%。

曼達尼在聲明中表示：「雙方共同努力為紐約市開啟財政健全的新時代，這樣的財政模式可持續、可長久，並對更安全、更可負擔的紐約做出必要投資。」預算談判同時促成了市府與市議會的一宗多年官司和解，該案聚焦市議會是否有權擴大住房券計畫。

預算談判同時促成了市府與市議會的一宗多年官司和解，該案聚焦市議會是否有權擴大住房...
預算談判同時促成了市府與市議會的一宗多年官司和解，該案聚焦市議會是否有權擴大住房券計畫。(取自市長辦公室)

此次和解為曼達尼的首次預算攻防畫下了句點。在上任之初，曼達尼政府曾預估新財年將面臨高達54億元的預算赤字。但市府最終未透過大規模節流補上缺口，主要得力於州府數十億元補助，以及延後支付四項市府退休金的協議。曼達尼亦未提高房地產稅來填補缺口，但「度假公寓稅」(pied-a-terre tax)已獲州議員支持。

最終預算版本也擴大了「公平票價」(Fair Fare)計畫資格門檻，讓更多低收入乘客享有半價優惠。新門檻將收入資格提高至聯邦貧窮線200%以下，約合個人年收入3萬2000元，此前門檻為貧窮線150%。不過協議未納入市議會原先提議的貧困乘客免費乘車方案。該方案原可望成為曼達尼的妥協方案，他曾在競選期間承諾推動免費巴士，但上任首年未能落實。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 雙方最終在CityFHEPS擴編規模上折衷，改為分兩年增加經費，化解最後僵局，並同步完成其他預算項目協商，因此得以在法定期限前敲定口頭協議。

  • 新財年先增加一億七千五百萬元，下一財年再追加一億二千五百萬元，合計三億元，但不再一次性全數投入，以降低市府短期財政壓力。

  • 預算同步放寬Fair Fare半價票資格，把收入門檻提高至聯邦貧窮線200%以下；但市議會原提的低收入乘客免費搭車方案，最終未被納入。

租金 曼達尼 梅寧

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