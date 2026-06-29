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五歲藏裔女童紐約公園遭電動車撞倒 議員促嚴打公園魯莽騎行

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
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皇后區中村杜松谷公園(Juniper Valley Park)日前發生電單車撞人...
皇后區中村杜松谷公園(Juniper Valley Park)日前發生電單車撞人事件，一名五歲藏裔女童在公園跑道上遭魯莽騎士撞倒。(黃友興辦公室提供)

皇后區中村杜松谷公園(Juniper Valley Park)日前發生電單車撞人事件，一名五歲藏裔女童在公園跑道上遭魯莽騎士撞倒。紐約市議員黃友興(Phil Wong)事後要求市警與紐約市公園局立即採取聯合執法行動，嚴打公園內電單車及其他機動車輛違規、危險行駛問題，並批評警方人手不足及執法回應不力，已危及家庭與兒童安全。

黃友興辦公室說，事發於25日傍晚，他正與紐約市公園局局長島村(Tricia Shimamura)及公園局代表一同巡視杜松谷公園，期間看到數十輛電單車及其他機動車輛在公園內及跑道周邊高速、魯莽行駛，對行人及兒童構成危險。

黃友興指出，在女童被撞前約一小時，他的幕僚長已致電當地市警104分局值班台，通報公園內危險騎行情況，並要求警方到場執法。當時值班警員表示，將派遣一輛巡邏車前往公園；但黃友興辦公室稱，最終沒有任何市警人員到場，只有公園執法巡邏隊(PEP)人員抵達。

不久後，黃友興、島村及公園局官員前往公園另一區域，隨即接獲通知，稱一名五歲藏裔女童在跑道上遭一名魯莽騎乘電動自行車者撞倒。事件發生後，黃友興辦公室再次聯繫104分局，對方表示，當晚整個分局轄區僅有兩輛巡邏車值勤。

黃友興表示，杜松谷公園撞人案並非孤例，其辦公室已多次接獲居民投訴，指電單車、單車及其他機動車輛在公園內危險行駛，讓民眾感到不安。例如，類似問題也出現在馬費拉公園(Mafera Park)、艾姆赫斯特公園(Elmhurst Park)、常青公園(Evergreen Park)及選區內其他公園。

黃友興並指出，數月前同一地點已有一名男子遭魯莽騎士撞成重傷，如今又有五歲女童受傷，顯示問題已不能再被忽視。他批評104分局與公園局均未能有效處理，且這一問題也凸顯市警面臨嚴重人手短缺，他呼籲市警與公園局立即在選區的公園啟內動聯合執法，逮捕魯莽騎士、沒收非法車輛，並防止公園被當成「賽道」。

皇后區中村杜松谷公園(Juniper Valley Park)日前發生電單車撞人...
皇后區中村杜松谷公園(Juniper Valley Park)日前發生電單車撞人事件，一名五歲藏裔女童在公園跑道上遭魯莽騎士撞倒。(黃友興辦公室提供)

精華 FAQ

  • 事發時，一名五歲藏裔女童在公園跑道上遭一名魯莽騎乘電動自行車者撞倒受傷，事件引發社區對兒童安全的高度關注與擔憂。

  • 他表示公園內常有電單車、單車及其他機動車輛高速亂闖，已對行人和兒童構成威脅，因此要求立即聯合執法、逮捕違規騎士並沒收非法車輛。

  • 黃友興辦公室稱，曾致電104分局要求到場，但最終未見警方到場，只有公園執法巡邏隊抵達；之後警方又稱轄區內可用巡邏車僅有兩輛。

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