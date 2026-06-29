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紐約市曼達尼政府關閉紐約市雷克島部分設施

記者許君達／紐約即時報導
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紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)政府29日宣布關閉雷克島(Rike...
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)政府29日宣布關閉雷克島(Rikers Island)的一處設施。(美聯社)

紐約市曼達尼(Zohran Mamdani)政府29日宣布關閉雷克島(Rikers Island)的一處設施。市府與監獄官員表示，「北部醫務指揮部」(North Infirmary Command)已永久關閉。

曼達尼表示：「這個里程碑讓我們更接近終結那個(黑暗的)篇章。我們正在用一個以『感化與問責』為核心的體制，取代過去那個建立在『忽視』之上的舊體制，因為公共安全與人類尊嚴並非互相對立的價值觀。」

根據市府新聞稿，市懲教局(Department of Correction)已將該設施以及另外兩處中心的很大一部分土地，移交給市行政服務局(DCAS)。目前這些地方皆未關押任何在押人員。

未來市行政服務局將負責制定一項總體規畫，研擬當雷克島不再作為監獄建築群時該如何轉型利用。

市行政服務局局長北清夢(Yume Kitasei)表示：「我們已經看到了許多能讓城市在未來受益的可能性，從再生能源項目到其他公共用途，特別是那些從『環境正義』角度出發的規畫。」

這處剛被關閉的「北部醫務指揮部」，此前主要關押223名有急性醫療需求、需要醫院級照顧的在押人員。

市府之所以能夠關閉此設施，得益於為囚犯建立的新型「療癒型住宅單元」(therapeutic housing unit)。曼達尼今年4月宣布，有複雜醫療需求的被拘留者將被轉移至位於基普斯灣(Kips Bay)的表維醫院(Bellevue Hospital)。

紐約市健康醫療總局(NYC Health + Hospitals)懲教健康服務高級副總裁帕西·楊博士(Dr. Patsy Yang)表示：「表維醫院在設計上，從色彩、方案到結構都經過精心考量，旨在提供一個更具療癒感與支持性的環境。」

目前表維醫院的單元可為104名需要專科護理的人員提供服務。另外兩個類似的單元將在伍德霍爾醫院(Woodhull)和布朗士北中央醫院(North Central Bronx)建立。

依法紐約市須在明年8月前關閉整個雷克島監獄建築群。這個近年來弊端叢生的監獄群將被四個較小的、設於各區(borough-based)的監獄取代。幾十年來，雷克島一直是爭議的焦點，並因暴力、基礎設施老舊和人員配置等問題而受到外界嚴厲的審視。

但各區的新監獄屆時可能無法完工，且雷克島目前有約6700名囚犯，遠超新設施合僅4100張床位的容量。

市懲教局局長史丹利．理查茲(Stanley Richards)表示：「我們將建造以『人道與尊嚴』為核心的設施。在我們做出的每項決定、部署的每項策略以及每一步工作中，都將把尊嚴與人道置於中心。」

曼達尼已表明他致力於關閉該監獄群，但他在4月曾對能否趕上2027年的截止日期表示懷疑。市長辦公室「關閉雷克島」專責官員達娜．凱普蘭(Dana Kaplan)說：「我們都知道這是一個長期計畫，遺憾的是，這不可能在明天就一蹴而就。」

精華 FAQ

  • 市府宣布永久關閉的是雷克島的「北部醫務指揮部」，原本主要收容需要醫院級照護的在押人員，屬於雷克島醫療收容體系的重要部分。

  • 因為市府建立了新的「療癒型住宅單元」，並把複雜醫療需求的被拘留者轉移至表維醫院，讓原設施不再需要繼續使用。

  • 未來土地將由DCAS研擬再利用規畫，包含再生能源與公共用途；但區域新監獄可能趕不上時程，且總床位僅4100，遠低於現有約6700名囚犯。

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