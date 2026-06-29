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「熱浪穹頂」本周襲紐約，體感溫度恐達華氏110度，氣象學家發警告

記者鄭怡嫣／紐約即時報導
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。...
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名汗流浹背的男子抬頭望著火辣的太陽。(美聯社)

一波可怕的「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約市，隨著民眾準備迎接7月4日的國慶周末，紐約地區的氣溫將飆升至華氏90度以上，令人窒息的濕度更將讓體感溫度達到華氏110度(約攝氏43.3度)。

根據AccuWeather預報，紐約市預計將面臨連續四天華氏90度以上(約攝氏32.2度)的酷暑。從1日(周三)到4日(周六)，最高氣溫將逼近華氏100度(約攝氏37.8)，且隨著烈日與濕度激增，午後的體感溫度將徘徊在華氏105至110 度之間。

AccuWeather氣象預報營運副總裁丹．德波溫(Dan DePodwin)29日表示：「這將是一波非常劇烈的熱浪。」

他說，「夏天來臨，天氣本來就熱，但此次的熱浪特別引人注目，因為它剛好趕上7月4日國慶假期，大家都計畫出門活動」。他提醒說，「如果你必須待在戶外，保持充足的水分至關重要，但最好還是待在室內」。

據預測，在這波「熱浪穹頂」期間，夜間的最低氣溫也僅會降至華氏80度(約攝氏26.7度)左右。

德波溫指出：「假若連續三天的夜間最低氣溫都在華氏80度或以上，這將追平紐約歷史上連續最長天數低溫不低於 華氏80度的紀錄，與去年6月23日至25日的紀錄持平，同時追平2013年7月、1908年7月以及1896年8月的三天紀錄。」

他補充說，3日下午可能會有雷陣雨，並可能延續到4日的獨立日慶祝活動。他警告擬參與慶祝活動的民眾準備好備用方案，並對可能的行程延誤做好心理準備。

這波酷暑預計要到下周初才會降溫，5日白天氣溫可望回落到華氏80度中段(約攝氏29度)。

國家氣象局(NWS)已發布極端高溫預警，時間從1日中午一直持續到3日晚間9時，涵蓋範圍包括：紐約市，下哈德遜河谷(Lower Hudson Valley)，長島，新澤西州北部，康州西部。

紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)28日已向大眾發出安全警告。她表示：「熱浪的影響是累積性的，這意味著健康風險會一天比一天增加。對於家中有幼童的人來說，現在絕不是推著嬰兒車帶寶寶出去散步的好時機。如果你要遛狗，請盡量減少待在戶外的時間，因為這可能非常危險。我們的首要任務是確保紐約人的安全，並為這次的高溫事件做好萬全準備」。

德波溫也敦促民眾隨時補充水分，並多加留意鄰居的情況，尤其年長者、弱勢群體以及家中沒有安裝冷氣的人。

「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。...
「熱浪穹頂」(heat dome)本周席捲紐約地區，氣溫將飆升至華氏90度以上。圖為一名在紐約大學華盛頓廣場賣冷飲用濕毛巾遮下降溫。(路透)

精華 FAQ

  • 依AccuWeather預報，紐約市午後體感溫度可能在華氏105至110度之間，部分地區甚至接近華氏110度，主要因高溫與濕度疊加所致。

  • 國家氣象局已自1日中午起發布極端高溫預警，持續至3日晚間9時，範圍包括紐約市、下哈德遜河谷、長島、新澤西州北部及康州西部。

  • 氣象學家建議民眾多補充水分、盡量待在室內，並留意年長者、弱勢者與無冷氣家庭；若有戶外活動，也要準備備案並預留行程延誤空間。

熱浪 紐約市

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