紐約JFK驚傳空中意外 捷藍客機降落疑撞無人機

捷藍航空（JetBlue Airways）。（路透）

據華爾街 日報報導，一架客機周一早晨在紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）降落時，據美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration, FAA）表示，飛行員回報疑似撞上一架無人機。

FAA指出，捷藍航空（JetBlue Airways）948航班的機長表示，事件發生在約3,000英尺（約914公尺）高度，當時班機正進入最終進場降落階段。根據FAA說法，該航班於美東時間早上約7時15分安全降落，初步檢查並未立即發現任何損壞。

根據ATC應用程式錄音，一名飛行員在進場時向空中交通管制員通報，「我們在轉彎時撞上了一架無人機……它擊中了我們，呃，在駕駛艙上方。」

捷藍航空表示，機組人員在降落前即回報「可能遭遇無人機」，但航班仍順利且安全降落。

該航空公司補充稱，「該飛機已被停飛進行降落後檢查，檢查結果未發現任何損壞或碰撞證據。」

根據航班追蹤網站 FlightAware 資料顯示，該航班於周日午夜自拉斯維加斯起飛。目前，該無人機的來源與相關細節仍有待釐清，FAA表示將持續進行調查。

A JetBlue Airways pilot reported hitting a drone as the flight was on approach for landing at JFK Airport on Monday morning. The plane, which was coming from Las Vegas, landed safely, and the airline and FAA said no damage or evidence of collision was found during the post-flight… pic.twitter.com/vH8SY8UAIp — CBS News (@CBSNews) June 29, 2026

▲ 影片來源：X＠CBSNews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.