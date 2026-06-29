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紐約JFK驚傳空中意外 捷藍客機降落疑撞無人機

紐約JFK驚傳空中意外 捷藍客機降落疑撞無人機

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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捷藍航空（JetBlue Airways）。（路透）
捷藍航空（JetBlue Airways）。（路透）

華爾街日報報導，一架客機周一早晨在紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）降落時，據美國聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration, FAA）表示，飛行員回報疑似撞上一架無人機。

FAA指出，捷藍航空（JetBlue Airways）948航班的機長表示，事件發生在約3,000英尺（約914公尺）高度，當時班機正進入最終進場降落階段。根據FAA說法，該航班於美東時間早上約7時15分安全降落，初步檢查並未立即發現任何損壞。

根據ATC應用程式錄音，一名飛行員在進場時向空中交通管制員通報，「我們在轉彎時撞上了一架無人機……它擊中了我們，呃，在駕駛艙上方。」

捷藍航空表示，機組人員在降落前即回報「可能遭遇無人機」，但航班仍順利且安全降落。

該航空公司補充稱，「該飛機已被停飛進行降落後檢查，檢查結果未發現任何損壞或碰撞證據。」

根據航班追蹤網站 FlightAware 資料顯示，該航班於周日午夜自拉斯維加斯起飛。目前，該無人機的來源與相關細節仍有待釐清，FAA表示將持續進行調查。

▲ 影片來源：X＠CBSNews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 該班機在進入JFK最終進場降落時，機長回報疑似撞上無人機，當時高度約三千英尺。空管錄音顯示，飛行員還提到無人機擊中駕駛艙上方。

  • 是，捷藍航空948航班於美東時間早上約7時15分安全降落。降落後立即進行檢查，FAA與航空公司均表示，未發現任何損壞或碰撞證據。

  • FAA表示將持續調查無人機來源與相關細節，釐清是否真的發生碰撞。捷藍航空則確認飛機已停飛檢查，但結果顯示機體並無損傷。

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