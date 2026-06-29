榮耀延續…曼哈頓18條街冠名尼克隊 爆紅垃圾桶免費抽

即日起，有18條曼哈頓街道將以尼克隊(Knicks)英雄為名。(圖片由市長辦公室提供)

紐約市 有不少以名人或資深紐約客命名的街道，而自即日起，有18條曼哈頓 街道將以尼克隊 (Knicks)英雄為名。市交通局(DOT)宣布，將對這批街道進行共同命名(co-naming)，以表彰榮獲2026年NBA總冠軍的尼克隊全體成員。

自即日起，交通局將在曼哈頓格林威治村至中城一帶的第六大道與第七大道沿線路口，懸掛印有每位球員姓名與球衣背號的特製橘藍雙色路牌。各路口的命名安排皆與球員的球衣背號完全對應，如七大道與西11街便由11號的MVP布朗森(Jalen Brunson)命名。

市交通局長菲林(Mike Flynn)表示，尼克隊在季後賽征程中，帶動愈來愈多市民走上街頭狂歡，為紐約市街道注入了無盡的活力，「因此我們以這種方式回饋他們也是理所當然」。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)亦在聲明中盛讚，尼克隊獲得總冠軍的意義超越了籃球本身，「它代表了當全紐約團結一致時，即便身處劣勢也能創造奇蹟」。

除了街道更名，市民更有機會獲得當前全城最炙手可熱的尼克隊官方街頭垃圾桶。市清潔局(DSNY)宣布，將隨機抽選幸運民眾，免費贈送5個全新、標準規格的30磅重金屬垃圾桶。這些垃圾桶特別漆上了代表尼克隊的橘色與鈷藍色垂直條紋，與本月奪冠後街頭爆紅的紀念款完全相同。

在日前舉行的冠軍遊行中，一名尼克隊球迷試圖偷走街頭一個28吋的紀念垃圾桶，一段在TikTok上瘋傳的影片顯示，她將垃圾桶內的雜物直接倒在人行道上並企圖將桶抱走。事件曝光後，這名於摩根大通(JPMorgan)擔任高管的球迷隨即遭到解雇，並因亂倒垃圾被罰款75元，另因干擾清潔局作業被加罰100元，該垃圾桶最終被依法歸還。

清潔局發言人稱，盡管偷竊實屬犯法，但如今紐約市民有機會透過參加抽獎來贏得全尺寸垃圾桶，「這對所有紐約人來說都是一場乾淨俐落的勝利」。

任何年滿18歲的民眾均可在7月3日下午5時前上網登記參加盲抽，https://shorturl.at/J6m2f。