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擴大租金補助引爭議 紐約市新財年預算談判最後關頭觸礁

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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由於在住房援助計畫CityFHEPS上的分歧，市議長梅寧缺席了與曼達尼達成預算共...
由於在住房援助計畫CityFHEPS上的分歧，市議長梅寧缺席了與曼達尼達成預算共識的「握手儀式」，導致預算延宕。(取自市長辦公室)

紐約市新一財政年度的預算談判在最後關頭陷入僵局。為爭取擴大「城市租房補貼計畫」(CityFHEPS)經費，市議會進步派黨團正發起強力施壓，試圖迫使市長曼達尼(Zohran Mamdani)改變暫緩擴大計畫的立場。

作為全美最大的地方住房援助計畫，CityFHEPS旨在資助遊民與面臨驅逐的弱勢家庭，使其僅需支付收入的30%作房租，其餘則有計畫補足。根據市府官方數據，在上一財年中，已有超過2萬6000人利用該補助券成功搬出遊民所。

市議會進步派黨團成員在本周末紛紛透過社群媒體展開密集的發文攻勢。在此之前，市議長梅寧(Julie Menin)與多位議員已於26日(周五)在市政廳前舉行集會，全力推動該計畫的擴大。

市議會房屋委員會主席桑切斯(Pierina Sanchez)透露，正是此分歧導致預算案延宕，梅寧甚至缺席了與曼達尼達成預算共識的「握手儀式」，導致原定周一(29日)的預算案表決被迫推遲。

市議會曾於2023年投票通過擴大CityFHEPS租金補助，但遭前市長亞當斯(Eric Adams)提訴阻撓。盡管曼達尼曾在競選期間將此列為政見，但上任後面臨50億元財政赤字，選擇延續前任時期的訴訟以推遲計畫。梅寧日前敦促市府放棄訴訟、改與議會合作；市長發言人則回應，計畫必須進行結構性改革，以確保財政的可持續性。

而計畫支持派引述數據指出，遊民所每人每日安置成本高達270元，而租金補助僅需54元，擴大計畫5年內反能為市府省下6億3500萬元。

然而，在聯邦與州府相繼縮減援助的背景下，政策專家警告地方城市預算根本無法頂替聯邦開支。監督組織「公民預算委員會」(CBC)更警告，該計畫在2026財年成本已達17億元，若貿然擴大，2030財年開支恐暴增至47億至96億元之間。盡管財政隱憂沉重，市議會仍強調將全力爭取這項關鍵擴大案。

精華 FAQ

  • CityFHEPS主要協助遊民與面臨驅逐的低收入家庭，讓他們只需負擔收入三成作租金，其餘由補助補足，目的是協助住戶脫離收容體系並穩定居住。

  • 因市議會進步派強力要求擴大補助，市長卻主張暫緩並要求結構性改革，雙方無法在財政負擔與政策擴張上達成共識，導致預算案表決延後。

  • 支持者認為租屋補助比收容安置更便宜，長期還可替市府省錢；反對者則指出聯邦與州援助縮減下，地方財源有限，若擴大恐使未來開支急遽攀升。

紐約市 租金 遊民

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