占空屋殺害屋主 曼哈頓「鴛鴦房霸」判囚終身

2024年在曼哈頓基普灣霸占空屋然後殺害突然回家的屋主的被告情侶阿爾斯頓和提哈達近日分別獲判20年至終身監禁。受害房東維特爾斯是俄羅斯裔移民，根據社群平台上的自我介紹，她生前從事市場營銷方面的工作。(LikedIn)

紐約州高等法院日前宣布裁決，判處犯有二級謀殺罪的被告阿爾斯頓(Kensly Alston)20年至終身監禁。阿爾斯頓及其女友提哈達(Halley Tejada)2024年3月在曼哈頓 下城基普灣(Kips Bay)非法進入並霸居一間公寓，然後將剛剛回到家中的房主殺害。提哈達已於去年被宣判，刑期同為20年至終身監禁。

據檢方介紹，兩人雖然簽署了認罪協議，但一直拒絕透露更多作案詳情。根據法庭文件中依據第三方證據所提供之證據的拼湊可得知，被害屋主維特爾斯(Nadia Vitels)2024年3月12日中午回到基普灣公寓內，當時阿爾斯頓和提哈達均在公寓內。大約三小時後，兩人離開公寓到附近買菸，然後使用維特爾斯的信用卡在目標百貨(Target)購買了一個大行李箱，隨後用鑰匙開門回到公寓內。

當日晚些時候，阿爾斯頓和提哈達再次戴著藍色手套離開公寓樓，攜帶兩個行李箱、衛生紙和一個購物袋打開維特爾斯駕駛的凌志車(Lexus)離開，駛往賓州 方向。兩天後，維特爾斯的家人發現聯繫不到她，前往公寓查看，結果發現維特爾斯的遺體被裝在帆布袋內藏在衣櫃中。經法醫檢驗，維特爾斯在被裝袋時，尚未完全停止呼吸。

阿爾斯頓和提哈達共在賓州逃亡九天，其間用維特爾斯的信用卡多次購買衣物、PS5遊戲主機、AirPods以及一枚鑽戒。他們於2024年3月22日被捕。提哈達2025年12月17日承認犯有一項二級謀殺罪，今年4月獲刑，阿爾斯頓則在今年5月1日承認犯有相同罪名，6月底獲刑。