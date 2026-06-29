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三輪摩托衝入布碌崙公園派對人群 12傷

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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三輪摩托衝入布碌崙巴里公園公園派對人群，致12人受傷。(谷歌街景圖)
三輪摩托衝入布碌崙巴里公園公園派對人群，致12人受傷。(谷歌街景圖)

28日傍晚，一輛三輪摩托車失控衝入布碌崙(布魯克林)一家公園正在舉行社區活動的人群，造成12人受傷。三輪摩托車的女駕駛也在這起事件中受傷，並遭逮捕和控罪。

這起事件發生於28日傍晚6時30分剛過，案發地點是布碌崙綠堡(Fort Greene)法拉盛大道(Flushing Avenue)交海軍街(Navy Street)處的巴里公園(Commodore Barry Park)。警方稱，53歲女子阿特金森(Neisha Atkinson)涉嫌駕駛摩托車失控，撞向公園內的人群。受傷人員包括七名男性和五名女性，年齡介於36歲至73歲之間，其中數人傷勢嚴重。截止29日上午，所有12名傷者均無生命危險，傷情穩定。

目擊者稱，事發時公園內正在舉行一場有DJ表演的特別活動，當時公園裡人群熙熙攘攘，大家都在跳舞，吃東西。這時一輛三輪摩托車突然衝入人群。

目擊者塔米(Kim Tammy)說，「然後她突然轉彎，撞到了這邊所有人。坐在這裡的人都被撞飛了」；「我看到一些人躺在地上，有些人流血了，有些人就那樣躺著」。另一名目擊者百慕德(Eddie Bermudez)說，「她猛地撞向坐在路邊的人群，導致駕駛被甩出車外，頭部撞擊地面，隨即失去意識」。

另一名自稱當時距離三輪摩托尾部僅數呎的目擊者稱，他先聽到了人群的騷動，然後才看到三輪車，「對我來說，是那聲響讓我回頭看了一眼」他說，「當我回頭看時，騎摩托的人已經騰空而起」，這位目擊者說。

一名自稱認識這名女駕駛的男子說，「她剛買了這輛車，或許是想給大家炫耀一下這輛新車，結果卻失控了」；「大家都知道這裡不允許騎單車。我認為那是一輛機動車，是摩托車」。

警方已向阿特金森提出魯莽危害他人安全罪、魯莽駕駛罪、未禮讓行人罪和無照駕駛罪的指控。她本人也在事故中受傷，目前正在醫院接受治療。

精華 FAQ

  • 事件發生於28日傍晚6時30分剛過，地點在布碌崙綠堡巴里公園，當時園內正舉行有DJ表演的社區活動，人群相當密集。

  • 事故共造成12人受傷，包括7名男性和5名女性，年齡介於36歲至73歲之間；截至29日上午，全部傷者皆無生命危險，情況穩定。

  • 警方已向53歲女駕駛阿特金森提出魯莽危害他人安全、魯莽駕駛、未禮讓行人及無照駕駛等指控，她本人也受傷，目前在醫院治療。

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