2026大都會台灣日 台裔太空人及中職棒會長將任開球嘉賓

林琪兒為首位台裔NASA太空人，累積太空飛行時長超過300日。(紐約台灣商會提供)

第22屆大都會 台灣日主辦方29日宣布，將由首位台裔NASA太空人 林琪兒(Kjell Lindgren)和中華職業棒球大聯盟(CBPL)會長蔡其昌擔任本年度的開球嘉賓。

今年的大都會台灣日由紐約台灣商會、新澤西台灣商會和紐約台灣輕傷會聯合主辦，將於7月26日(周日)在皇后區花旗球場舉行，屆時紐約大都會隊將在主場迎戰擁有大谷翔平的洛杉磯 道奇隊。

開球嘉賓林琪兒生於台北，醫學專業出身，曾任美軍飛行軍醫幾航空醫學專家，2015年和2022年曾兩度前往國際空間站執行任務，累積太空飛行超過300天。蔡其昌曾任台灣立法院副院長，現兼任立法委員及中職棒會長，自2021年擔任會長以來，積極推廣棒球運動的基層建設和國際交流，並完成大聯盟的擴編。

台灣商會會長張育誠表示，大都會台灣日是以「國球」為紐帶、向美國社會展示台灣的重要舞台，開球嘉賓也都是在各領域取得突出成就、彰顯台灣精神的台裔精英人士。而今年適逢美國250周年國慶，大都會台灣日便更多了一層慶祝美台友誼、並代表台裔美國人向這片土地表達感恩的意涵。

蔡其昌(左)現任台灣立法委員、兼中華職棒會長。(紐約台灣商會提供)