2026大都會台灣日 台裔太空人及中職棒會長將任開球嘉賓
第22屆大都會台灣日主辦方29日宣布，將由首位台裔NASA太空人林琪兒(Kjell Lindgren)和中華職業棒球大聯盟(CBPL)會長蔡其昌擔任本年度的開球嘉賓。
今年的大都會台灣日由紐約台灣商會、新澤西台灣商會和紐約台灣輕傷會聯合主辦，將於7月26日(周日)在皇后區花旗球場舉行，屆時紐約大都會隊將在主場迎戰擁有大谷翔平的洛杉磯道奇隊。
開球嘉賓林琪兒生於台北，醫學專業出身，曾任美軍飛行軍醫幾航空醫學專家，2015年和2022年曾兩度前往國際空間站執行任務，累積太空飛行超過300天。蔡其昌曾任台灣立法院副院長，現兼任立法委員及中職棒會長，自2021年擔任會長以來，積極推廣棒球運動的基層建設和國際交流，並完成大聯盟的擴編。
台灣商會會長張育誠表示，大都會台灣日是以「國球」為紐帶、向美國社會展示台灣的重要舞台，開球嘉賓也都是在各領域取得突出成就、彰顯台灣精神的台裔精英人士。而今年適逢美國250周年國慶，大都會台灣日便更多了一層慶祝美台友誼、並代表台裔美國人向這片土地表達感恩的意涵。
活動將於7月26日周日在紐約皇后區花旗球場舉行，由大都會隊主場迎戰洛杉磯道奇隊，屆時也將結合台灣日活動，吸引當地僑界與球迷參與。 開球嘉賓包括首位台裔NASA太空人林琪兒，以及中華職棒會長蔡其昌。前者出身台北、曾兩度進入國際太空站，後者則長期推動棒球發展與國際交流。 主辦方認為這是以棒球連結台灣與美國的重要平台，能向美國社會展示台灣成就。今年適逢美國250周年國慶，更增添慶祝友誼與感謝這片土地的意涵。
精華 FAQ
活動將於7月26日周日在紐約皇后區花旗球場舉行，由大都會隊主場迎戰洛杉磯道奇隊，屆時也將結合台灣日活動，吸引當地僑界與球迷參與。
開球嘉賓包括首位台裔NASA太空人林琪兒，以及中華職棒會長蔡其昌。前者出身台北、曾兩度進入國際太空站，後者則長期推動棒球發展與國際交流。
主辦方認為這是以棒球連結台灣與美國的重要平台，能向美國社會展示台灣成就。今年適逢美國250周年國慶，更增添慶祝友誼與感謝這片土地的意涵。
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