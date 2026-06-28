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紐約驕傲遊行 台灣變裝皇后「檳榔西施」造型亮相

紐約驕傲遊行 台灣變裝皇后「檳榔西施」造型亮相

記者許君達╱紐約即時報導
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2026年度紐約驕傲大遊行，台灣變裝藝人妮妃雅(中)策畫並領銜「檳榔西施」主題花...
2026年度紐約驕傲大遊行，台灣變裝藝人妮妃雅(中)策畫並領銜「檳榔西施」主題花車表演，參演藝人還包括專程從台灣趕來的Tina Banana(左)和Yolanda Mesula(右)。(記者許君達╱攝影)

2026年度紐約驕傲大遊行28日在曼哈頓舉行，由台灣變裝藝術家妮妃雅·瘋(Nymphia Wind)領銜的團隊以「檳榔西施」主題亮相。

曾獲得「魯保羅變裝皇后秀」冠軍的妮妃雅去年首次加入台灣遊行隊伍，獲得正面評價，今年則進一步以策展人兼領銜表演的身分再次與台灣驕傲團隊合作，「檳榔西施」主題便出自她的創意。

妮妃雅表示，這個想法來自一次前往台灣東部的旅行。之前她也像很多人一樣，認為「檳榔西施」僅僅是一種源自台灣鄉下的文化符號，不僅有「物化女性」的刻板印象，嚼檳榔這一行為本身也常被污名化，與「粗俗」、「不健康」等標籤如影隨形。

然而，在她與東部原住民部落交流過後，發現檳榔其實在台灣原住民文化中具有重要地位，它不僅是日常零食，更是禮物、信物與祭儀供品，是維繫部落成員與家庭之間情感的重要物品。

本次「檳榔西施」花車以帶有玻璃櫥窗的台灣特色路邊檳榔攤造型為主體，結合霓虹燈、電子音樂、路邊招牌燈元素，妮妃雅與另外兩名台灣變裝藝人Tina Banana和Yolanda Mesula身著模仿台灣「檳榔西施」的性感裝扮，在車上起舞。

據了解，三名變裝舞者的服裝各自代表檳榔樹、檳榔葉以及檳榔西施，其中飾演檳榔西施的妮妃雅並未單純突出「性感」，而是在胸前設置了兩個由原住民部落手工縫製的「幸福袋」，藉以突出「檳榔」背後的文化意涵。

她表示，「檳榔西施」不僅是站在櫥窗內的美麗身影，更是一個個靠勞動創造生活的人，她希望透過這樣的表演，讓這個長期處於被「觀看」位置的角色，轉化成能夠主動發聲、自我定義的文化主體。

首次來到紐約的Tina Banana表示，紐約是變裝文化和同志文化的起源地，雖然簽證過程不太順利，但來到這裡後，便體驗到了它的能量和熱情，以及自由與包容，「在紐約，不管你想做什麼事情，做就對了。」

精華 FAQ

  • 台灣變裝藝術家妮妃雅·瘋領銜的團隊，以「檳榔西施」作為主題登上紐約驕傲大遊行，並以花車與變裝表演呈現文化再詮釋。

  • 她原先也認為檳榔西施帶有物化與污名化印象，但在與台灣東部原住民交流後，理解檳榔在部落文化中的禮物、信物與祭儀意義。

  • 花車以台灣檳榔攤為造型，結合霓虹、電子音樂與招牌燈；服裝分別代表檳榔樹、葉與西施，並加入原民手工縫製的幸福袋。

原住民 曼哈頓

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