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紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

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紐約地鐵Q1逃票已逮捕3188人 曼達尼政策反挨批

記者劉梓祁╱紐約即時報導
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紐約市今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高，該數據也令競選期...
紐約市今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高，該數據也令競選期間承諾淡化低階違規執法的曼達尼(中)遭到批評。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市警最新數據顯示，今年第一季地鐵逃票相關逮捕達3188人，為一年來單季最高；這項數據使競選期間承諾淡化輕罪執法的市長曼達尼(Zohran Mamdani)面臨壓力，法律援助協會(Legal Aid Society)及多個左翼團體批評，他上任後仍延續前市長亞當斯(Eric Adams)政府的強硬治安路線。

根據市警近日公布的季度報告，今年1月1日至3月31日，全市地鐵系統共有3188人因逃票被捕，另有2萬6267張逃票相關傳票，較前一季增加6433張。法律援助協會指出，有色人種占逃票逮捕人數94%、占傳票81%。

法律援助協會刑事法改革部門首席律師德格朗(Philip Desgranges)表示，數據顯示曼達尼政府「仍在為3元地鐵票延續亞當斯政府的強硬執法方式」，且持續不成比例地針對有色人種。他說，因低階逃票行為逮捕、關押紐約人，無助於改善公共安全，反而會把民眾推入刑事司法系統。

曼達尼發言人尚未回應相關批評，市警發言人則反駁稱，犯罪和執法數據應按同比比較，而非與前一季相比，若與2025年第一季相比，今年同期逃票執法實際下降15%。市警並表示，自今年1月以來，已策略性地把警力轉向列車和月台，因為多數地鐵犯罪發生在這些區域，若排除疫情年份，2025年是紐約地鐵自2009年以來最安全的一年，截至6月21日，重大犯罪也較去年下降。

逃票執法數據公布之際，曼達尼與部分左翼盟友的關係也因該議題承壓。6月25日，市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、多名市議員及數十個倡權團體在市政廳外集會，反對曼達尼在新財年預算中增聘580名警員，並批評市警持續加強低階違規執法。

曼達尼競選時曾承諾維持市警人數不變，並建立更多由心理健康專業人員處理危機事件的公共安全機制。市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)日前則表示，已獲准在年底前增聘580名警員。

也有反對者呼籲市府取消增聘計畫，將資源轉向心理健康支援、支持性住房等社區服務。對此市警察工會(PBA)主席亨德利(Patrick Hendry)批評抗議者「脫離現實」，稱警員已因長時間工作和人手不足而疲憊不堪，每月仍有數百人離職。

面對逃票與治安執法爭議，「乘客聯盟」(Riders Alliance)則呼籲市府擴大「公平票價」(Fair Fares)半價乘車計畫。市議會已提議在新財年預算中提高撥款，讓收入在聯邦貧困線150%或以下的居民免費搭乘地鐵、公車和輔助交通。

精華 FAQ

  • 市警公布，今年1至3月共有3188人因逃票被捕，創一年來單季新高；相關傳票達2萬6267張，較前一季增加6433張，顯示執法力度明顯升高。

  • 法律援助協會認為，曼達尼上任後仍延續亞當斯政府對低階逃票的強硬作法，且執法對有色人種不成比例，逮捕與關押反而會把民眾推入刑事司法系統。

  • 市警支持把警力轉向列車與月台，並稱同比數據顯示逃票執法下降；反對者則要求取消增聘580名警員，改投資心理健康、支持性住房與公平票價。

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