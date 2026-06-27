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紐約布碌崙華男公園疑因口角襲擊長者 警追緝中

記者馬璿／紐約即時報導
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布碌崙(布魯克林)華社班森賀一座社區公園日前發生襲擊案，嫌犯攻擊一長者後騎著電單...
布碌崙(布魯克林)華社班森賀一座社區公園日前發生襲擊案，嫌犯攻擊一長者後騎著電單車離開現場。(市警局提供)

紐約布碌崙(布魯克林)華社班森賀一座社區公園日前發生襲擊案，一名73歲長者與該名涉案男子發生口角後，遭對方持鐵棍擊中頭部受重傷。市警62分局已透過監視器畫面取得嫌犯影像並對外公布，呼籲民眾提供線索協助緝凶。

據市警62分局表示，案件發生於20日(周六)下午5時30分左右，地點在8大道夾82街的里程碑公園(Milestone Park)。據了解，涉案男子與受害長者當時在公園內因故發生口頭爭執。爭執過程中，涉案男子持一根鐵棍攻擊對方，長者雖試圖閃避，仍遭擊中頭部。行兇後，該名男子騎乘自行車沿82街向西離開現場。

目擊者報案後，62分局警車迅速抵達，並通報附近巡邏警力協助追緝，但涉案男子已不知去向。到場警員另召喚救護車為傷者檢查，並將其送往鄰近醫院。受害長者傷勢嚴重，但無生命危險。

警方公布監視器畫面可看到嫌犯為膚色較淺的男性，案發時頭戴黑色棒球帽、黑框眼鏡、身穿深綠色夾克與米色長褲，腳穿白色運動鞋。警方表示該畫面清晰，盼會有認得此人或掌握其行蹤者可踴躍報案。

民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

精華 FAQ

  • 案件發生於20日周六下午5時30分左右，地點是布碌崙班森賀8大道夾82街的里程碑公園，屬於當地社區常見活動場所。

  • 警方指兩人先在公園內口角，之後男子持鐵棍擊中七十三歲長者頭部，得手後騎乘自行車沿82街向西離開，隨即失去蹤影。

  • 市警62分局已公布監視器畫面並呼籲認人提供線索，民眾可致電800-577-TIPS、上網、傳訊至274637或使用CS-NYC應用程式。

8大道 布碌崙 布魯克林

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