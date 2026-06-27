熱浪襲紐約上看100℉ 國慶連假、世界盃全擠這周

紐約市下周恐迎熱浪，當局提醒民眾應注意防曬與消暑。圖為民眾在公園玩耍示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約市下周恐迎熱浪 ，氣象單位預測，市區氣溫自7月1日(周三)起飆破華氏90度、體感上看100度，且高溫將至少持續到7月4日國慶日。不過偏偏紐約大型活動皆接連這波熱浪，如世界盃 賽事、美國建國250周年國慶系列慶典，以及傳聞中的泰勒絲(Taylor Swift)婚禮，恐怕將讓全市與地鐵勢將人潮洶湧，提醒民眾消暑與防暑成為當務之急。

國家氣象局氣象學家古德曼(Bill Goodman)表示，一道高壓脊正籠罩美國東部約三分之一地區，7月1日起市區氣溫將升至90度出頭，隔日攀上90多度高點，新澤西東北部都會走廊地帶甚至可能觸及100度；3日情況相近，而到國慶日當天略降至90度出頭，但仍稱不上涼爽。若把濕度計入，1日至3日的熱指數恐達100度。

古德曼指出，這套天氣系統涵蓋美國東部大部分地區，民眾幾乎無處可逃。本周末雖有降雨機率，下周初並有短暫雷陣雨風險，隨後轉為乾燥空氣、氣溫節節走高。他並提醒，周末變數仍多，仍難保證國慶日是否轉趨溫和。

高溫之際，紐約活動行程滿檔。大都會人壽體育場(MetLife Stadium)下周二、下周日各有一場世界盃賽事，恰逢熱浪來襲與消退之時。媒體則推測，傳聞中將辦在麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)的泰勒絲婚禮，也預計將是一場為期數日、辦在曼哈頓核心的盛事，下周末場館周邊街道恐多時段封閉。此外，250周年國慶慶典將有高桅帆船船隊駛入紐約港、藍天使(Blue Angels)飛行表演隊空中獻技，沿河兩岸並施放大規模煙火。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)亦呼籲市民認真看待這波高溫，「請務必多補充水分、擦防曬，以應有的審慎面對這個夏天。」市府尚未宣布高溫緊急狀態，但若氣溫連續至少兩天維持95度以上，將開放消暑中心。目前全市公共泳池除紅鉤區以外皆已對外開放，市府另在 nyc.gov/beattheheat 提供防暑須知與消暑去處地圖。

高溫不容輕忽。據市府官員統計，全市每年約有500人因高溫相關因素死亡，其中不少被列為「高溫加劇致死」，意指既有疾病亦為成因之一。紐約市衛生局指出，隨氣候變遷帶來更多極端高溫，過去十年全市年均高溫致死人數已從5人增至7人；去年6月底一場酷熱熱浪即奪走19人性命，為平均值攀升的主因。