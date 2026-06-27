紐約4按摩店涉賣淫洗錢 10華人被控 非法收益逾100萬元

長島青蘋果水療店。(谷歌地圖)

紐約州長島 蘇福克郡(Suffolk)檢方近日宣布，10華人 及4家公司因涉嫌在長島杭廷頓(Huntington)及皇后區 法拉盛經營以足療按摩店為掩護的賣淫及洗錢網絡，遭大陪審團起訴。控罪包括企業腐敗、促進賣淫、無照按摩及洗錢等。檢方表示，調查人員已查扣兩棟房屋、七輛汽車及約30萬元銀行帳戶資金，並尋求沒收涉嫌非法生意所得107萬9040元。檢方稱，10名個人被告均為中國公民。

蘇福克郡地檢官辦公室表示，除10名個人被告外，另有四家公司被起訴，分別為位於杭廷頓鎮的長島青蘋果水療店(Long Island Green Apple Spa Inc.)、香草水療店(Lavender Spa Salon Inc.)、杭廷頓水療店(Huntington Spa NY Inc.)，以及位於皇后區法拉盛的192 Foot Spa Inc.。調查期間，臥底警探在涉案場所至少15次被提出以金錢換取性服務的邀約。另外，調查人員也使用錄音設備、路邊監控攝影機、車輛GPS追蹤、財務及商業紀錄傳票、Apple iCloud搜查令，以及法院批准的電話紀錄與定位資料進行調查。

檢方稱，59歲法拉盛居民龔小蘭(Xiaolan Gong，音譯，下同)是該網絡的涉嫌主謀，擁有四家被指作為賣淫掩護的足療按摩店，並涉嫌利用非法收入支付杭廷頓站一處房屋及法拉盛另一處物業的房貸。檢方還指控她向州勞工廳提交虛假雇用登記文件。

其餘八名女性被告包括36歲曹小芳(Xiaofang Cao)、56歲周美蘭(Meilan Zhou)、47歲程玉萍(Yuping Cheng)、35歲龔珊珊(Shan Shan Gong)、58歲呂雅芝(Yazhi Lyu)、41歲陳小霞(Xiaoxia Chen)、52歲孫小梅(Xiaomei Sun)及38歲于冬梅(Dongmei Yu)。檢方指，她們涉嫌提供無照按摩服務，並多次向臥底執法人員提出以現金換取性服務。根據紐約州教育法，在紐約提供按摩服務者必須持有按摩治療執照。

唯一男性被告為57歲貝賽居民劉小義(Xiaoyi Liu)。檢方指，他涉嫌將資金存入與其中一家按摩店有關的銀行帳戶，並從龔小蘭處收取相關款項；在龔小蘭不在時，他也被指負責接送多名女性員工往返涉案店鋪。劉小義的律師表示，他否認相關指控，將抗辯到底。

根據檢方說法，涉案網絡在一年多時間內共產生超過100萬元非法收益。多名被告被指鼓勵顧客以現金付款，以掩蓋實際交易規模及性質，相關商業銀行紀錄也未能反映真實收入。檢方稱，非法所得除被用於繼續推動按摩店營運外，還涉嫌被用來支付兩處住宅房貸及投入Charles Schwab券商投資帳戶；執法部門已查扣多家銀行資金，並申請凍結兩處涉嫌用於洗錢的物業。

多名被告已於24日在蘇福克郡高等法院過堂。龔小蘭面臨最高企業腐敗罪名，屬B級重罪；法官下令將其還押，下一次出庭日期為8月19日。曹小芳、周美蘭、程玉萍、龔珊珊、呂雅芝及劉小義也面臨最高企業腐敗罪名，如罪成，最高可被判8年4個月至25年監禁；陳小霞、孫小梅及于冬梅則面臨最高無照執業罪名，如罪成，最高可被判1年4個月至4年監禁。

杭廷頓水療店。(谷歌地圖)