人手有限…MTA推電子查票 先集中抽查這些公車

由於手持驗票設備和執法人員數量有限，MTA最新表示，短期內將先把試點重點放在快速公車服務路線。(記者高雲兒／攝影)

大都會 運輸署(MTA )此前表示，將在全市公車系統試行類似歐洲的抽查式驗票模式，不過由於手持驗票設備和執法人員數量有限，MTA最新表示，短期內將先把試點重點放在快速公車服務(Select Bus Service, SBS)路線；一般地方公車雖仍有部分測試，但尚未大規模推進。

市運輸局局長克里克洛(Demetrius Crichlow)24日在MTA董事會會議後表示，MTA的公車逃票執法小組「鷹隊」(EAGLE Team)正在使用手持電子設備，查驗乘客是否已透過OMNY感應支付系統付費。該設備外形類似智慧手機，可掃描乘客的OMNY卡、信用卡、金融卡或手機，以確認是否已有付款紀錄；若發現乘客逃票，執法人員會使用另一台設備開出傳票。

克里克洛今年4月曾宣布，「鷹隊」已開始在一般地方公車上使用這類手持科技查票，外界一度解讀為MTA準備將新模式逐步推向普通公車。不過他24日表示，目前MTA把更多力量放在SBS路線，主要有兩個原因：一是SBS乘客本來就較習慣被查票，二是這些路線更適合用來訓練執法人員熟悉新設備，等技術和流程成熟後，再回到一般地方公車加強執法。

MTA主席兼行政總裁利博(Janno Lieber)也在同場記者會上表示，這項計畫仍處於試點階段，尚未全面上路，限制主要在於手持設備和「鷹隊」人力不足。他說，MTA沒有「無限多的手持設備和人員」，因此只能逐步推進。

所謂「歐洲式」查票模式，是指乘客上車時自行付款，查票員不定期上車抽查；若查不到付款紀錄，便可開罰。這與傳統上由司機在前門監看乘客是否付費不同，也可避免每次查票都長時間攔停公車、影響其他乘客行程。MTA此前也曾表示，正在研究讓「鷹隊」不只在公車停站時查票，也能在車輛行駛途中進行驗票與開單。

MTA之所以能推動這類電子查票，與OMNY逐步取代地鐵卡(MetroCard)有關。MTA已於去年底停止銷售地鐵卡，但目前公車仍接受地鐵卡及投幣付款。利博表示，真正的考驗將在地鐵卡和公車投幣全面停用後到來，屆時所有乘客理論上都應以可被手持設備驗證的方式付款，查票制度也會更完整。

公車逃票一直是MTA面臨的主要問題之一。根據公民預算委員會(Citizens Budget Commission)去年9月發布的報告，MTA去年因公車逃票損失5億6800萬元；MTA去年12月的逃票報告則顯示，該署2022年因公車逃票損失3億1500萬元。