我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／日本率先進球卻遭瑞典踢平 32強賽將對上巴西

烤箱烘、曬太陽殺毒...中國毒紙尿褲掀恐慌 有家長送孩抽血驗毒

紐約法拉盛老人遭槍殺 家屬疑反猶仇恨犯罪

記者鄭怡嫣 / 紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
75歲猶太裔老人伊茲科維茲(Albert Itzkowitz)月前在法拉盛凱辛納...
75歲猶太裔老人伊茲科維茲(Albert Itzkowitz)月前在法拉盛凱辛納公園(Kissena Park)湖邊遭槍殺，至今無人被捕。警方與家屬目前合計懸賞2萬元緝凶。(市警局提供)

75歲猶太裔老人伊茲科維茲(Albert Itzkowitz)月前在皇后區法拉盛凱辛納公園(Kissena Park)湖邊遭槍殺，兇手至今逍遙法外。死者家屬、皇后區民代及社區人士25日在案發地附近舉行記者會，呼籲知情民眾提供線索。家屬並表示，由於死者為猶太人，懷疑案件可能涉及反猶仇恨犯罪。警方與家屬合計懸賞2萬元緝兇。

警方表示，伊茲科維茲於5月18日下午在凱辛納公園湖邊遇害，警方研判他約在下午3時30分遭槍擊，當時他頸部與背部遭多槍擊中，遺體於下午5時在湖邊被發現。

警方表示目前仍在積極調查，尚未公布嫌犯、逮捕或明確動機。但從傷勢看，死者可能是遭人鎖定。警方已調取公園內外監控畫面，潛水小組也曾在湖中搜索證據，但至今尚無突破。

死者女兒利夫希茨(Leah Livshitz)在記者會上說，父親「一看就是猶太人」，案發時在光天化日之下、於本應安全的公共公園被殺害。在紐約市反猶事件增加、猶太裔因身分遭鎖定的背景下，這起案件不能只視為一般命案處理。

死者兒子茨維・尤尼・伊茲科維茲(Tzvi Yonie Itzkowitz)也說，父親是一名外表明顯可辨的正統猶太男子，平日戴猶太小圓帽、留鬍鬚。由於其妻子三周前因癌症去世，依照守喪習俗，他的鬍鬚比平時更長。家屬認為，這些特徵可能使他成為目標。

長期在凱辛納公園參與清潔與環保工作的志願組織Kissena Synergy的創辦人陳慧媚(Leona Chin)也在記者會上表示，「對我們任何一人的攻擊，就是對所有人的攻擊。」她說，若有人掌握線索但不方便直接通報，社區人士也願意協助轉達，只希望盡快為家屬討回公道。

州眾議員李羅莎(Nily Rozic)表示，槍擊案發生在白天且地點為人流眾多的公園，相信有人可能看見或聽見可疑情況，呼籲民眾主動聯繫警方。州參議員劉醇逸則向受害家屬致意。

警方呼籲，任何知情者可致電紐約市警止罪熱線(800)577-TIPS，所有來電均保密。

精華 FAQ

  • 死者是75歲猶太裔老人伊茲科維茲，案發地點在皇后區法拉盛的凱辛納公園湖邊。警方稱他於5月18日下午遭多槍擊中，遺體稍後才被發現。

  • 家屬指出，死者外表明顯是正統猶太男子，常戴猶太小圓帽並留鬍鬚，案發時又在白天公共公園遇害，因此懷疑可能因其猶太身分而遭鎖定。

  • 警方已調取公園內外監控畫面，潛水小組也曾下湖搜尋證據，但尚未有突破。民眾若知情可致電紐約市警止罪熱線(800)577-TIPS，通話保密。

法拉盛 仇恨犯罪 皇后區

上一則

紐約市租穩公寓凍租過關 近百萬戶一年及兩年租約免漲
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約法拉盛溺水華裔老婦 警方證實身分

紐約法拉盛溺水華裔老婦 警方證實身分
波特蘭中國男陳屍住宅 確認凶殺案

波特蘭中國男陳屍住宅 確認凶殺案
白石鎮公園多人鬥毆 1男遭刺傷送醫不治

白石鎮公園多人鬥毆 1男遭刺傷送醫不治
疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

疑失智落水 法拉盛公園池塘浮屍證實為73歲華婦

熱門新聞

因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

2026-06-21 07:23
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

2026-06-19 06:16
紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

2026-06-20 15:21

超人氣

更多 >
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒
委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助
劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢
4生肖「從不傷害他人」本月福報連連 他正偏財皆旺

4生肖「從不傷害他人」本月福報連連 他正偏財皆旺
中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本

中國婦機上爆粗+大鬧 飛加州航班被迫改降日本