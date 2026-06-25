紐約法拉盛老人遭槍殺 家屬疑反猶仇恨犯罪

75歲猶太裔老人伊茲科維茲(Albert Itzkowitz)月前在法拉盛凱辛納公園(Kissena Park)湖邊遭槍殺，至今無人被捕。警方與家屬目前合計懸賞2萬元緝凶。(市警局提供)

75歲猶太裔老人伊茲科維茲(Albert Itzkowitz)月前在皇后區法拉盛 凱辛納公園(Kissena Park)湖邊遭槍殺，兇手至今逍遙法外。死者家屬、皇后區民代及社區人士25日在案發地附近舉行記者會，呼籲知情民眾提供線索。家屬並表示，由於死者為猶太人，懷疑案件可能涉及反猶仇恨犯罪 。警方與家屬合計懸賞2萬元緝兇。

警方表示，伊茲科維茲於5月18日下午在凱辛納公園湖邊遇害，警方研判他約在下午3時30分遭槍擊，當時他頸部與背部遭多槍擊中，遺體於下午5時在湖邊被發現。

警方表示目前仍在積極調查，尚未公布嫌犯、逮捕或明確動機。但從傷勢看，死者可能是遭人鎖定。警方已調取公園內外監控畫面，潛水小組也曾在湖中搜索證據，但至今尚無突破。

死者女兒利夫希茨(Leah Livshitz)在記者會上說，父親「一看就是猶太人」，案發時在光天化日之下、於本應安全的公共公園被殺害。在紐約市反猶事件增加、猶太裔因身分遭鎖定的背景下，這起案件不能只視為一般命案處理。

死者兒子茨維・尤尼・伊茲科維茲(Tzvi Yonie Itzkowitz)也說，父親是一名外表明顯可辨的正統猶太男子，平日戴猶太小圓帽、留鬍鬚。由於其妻子三周前因癌症去世，依照守喪習俗，他的鬍鬚比平時更長。家屬認為，這些特徵可能使他成為目標。

長期在凱辛納公園參與清潔與環保工作的志願組織Kissena Synergy的創辦人陳慧媚(Leona Chin)也在記者會上表示，「對我們任何一人的攻擊，就是對所有人的攻擊。」她說，若有人掌握線索但不方便直接通報，社區人士也願意協助轉達，只希望盡快為家屬討回公道。

州眾議員李羅莎(Nily Rozic)表示，槍擊案發生在白天且地點為人流眾多的公園，相信有人可能看見或聽見可疑情況，呼籲民眾主動聯繫警方。州參議員劉醇逸則向受害家屬致意。

警方呼籲，任何知情者可致電紐約市警止罪熱線(800)577-TIPS，所有來電均保密。