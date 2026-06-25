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紐約市租穩公寓凍租過關 近百萬戶一年及兩年租約免漲

記者劉梓祁／紐約即時報導
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唐人街住客協會等租戶團體在租金指導委員會投票前集會，手持「凍結租金」標語要求一年...
唐人街住客協會等租戶團體在租金指導委員會投票前集會，手持「凍結租金」標語要求一年及兩年租穩租約不加。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Board)25日晚間以7票贊成、1票反對，通過凍結租金穩定公寓一年及兩年租約漲幅，適用於10月1日及之後開始的新租約，涵蓋全市近100萬套租金穩定公寓，約240萬租戶可望受惠；其為史上首次對兩年租約實施凍租，令市長曼達尼(Zohran Mamdani)兌現競選期間的承諾之一。

當晚投票在曼哈頓東哈林區舉行，場內外均聚集大批租戶與倡議人士，手持標語、高喊口號，要求委員會在生活成本高漲、聯邦福利削減及移民執法升級等壓力下，為租戶提供「喘息空間」。投票結果公布後，現場租戶團體歡呼慶祝。

曼達尼隨後發表聲明表示，這是「紐約市租戶的歷史性勝利」。他說，RGB在審視數據、聽取全市民眾意見後，通過一年租約凍租，並實現紐約市史上首次兩年租約凍租，「這正是全市工薪階層應得的紓困」。曼達尼表示，市府將繼續推動興建與保留可負擔住房，降低建築營運成本如保險費，並確保租戶瞭解自身權利。

租戶團體「唐人街住客協會」(CAAAV)表示，協會與其它租戶組織共同主導凍租運動，長期組織租金穩定租戶參與公聽會、聯署與選舉動員，最終成功推動RGB首次凍結所有一年及兩年租約租金。唐人街住客協會指，去年租戶組織蒐集2萬名租穩租戶簽名，承諾支持推動凍租的市長候選人，並將凍租訴求納入曼達尼競選議程。

來自協會的華埠租客、不願具全名的林女士表示，她住在曼哈頓華埠一棟逾百年歷史的老舊公寓，月租約1300元，已佔收入約六成。她說，屋內設備簡陋，房東只提供冰箱、馬桶、浴缸等基本設施，冰箱已使用十多年，抽油煙機則需自己購買；但租戶不敢輕易要求整修，因為擔心房東藉此將租金提高到2000多元，令她無法負擔。

「我們不是不交房租，我們是每個月都及時交房租，先把房租供好，再安排生活。」林女士說，房租壓力迫使許多華埠居民多人合租、分租房間，有人為了省錢，只能每天到街邊挑便宜蔬菜過生活。她表示，許多移民租戶語言不通，已習慣在華埠生活，希望凍租能保護工薪階層，讓他們不被各種方式逼離社區。

80歲的華埠租戶楊紅稱，自己住在租金穩定公寓20餘年。他表示，自己目前因有免加租保障，尚能維持生活，但若失去保障，根本無法承受市場租金。他說，同樣大小的房子，市價往往已超過2000元，而他目前租金為1000多元，「差距很大」。

楊紅說，他曾遭遇不願維修、甚至有驅趕壓力的房東；現任房東雖會處理維修，但常常「一拖再拖」。他認為，凍租對房東衝擊有限，真正需要被看見的是草根與低收入租戶的生活困難，「希望租金委員會考慮我們草根的生活，給我們適當緩和一下。」

盡管如此，房東與地產業界強烈反對凍租，認為此舉將削弱房東維修和營運建築的能力，因保險、維修、稅費及其它營運成本近年持續上升。投票當日上午，代表房東的RGB委員史密絲(Christina Smyth)辭職抗議，指結果早已預設，公聽會、報告和數據都只是「表演」。

RGB主席米契尔(Chantella Mitchell)則發表公開聲明，強調今年委員會成員是獨立履職。RGB共有九名成員，包括兩名房東代表、兩名租戶代表及五名公共成員；曼達尼上任後則任命了六名成員。

唐人街住客協會等租戶團體在租金指導委員會投票前集會，手持「凍結租金」標語要求一年...
唐人街住客協會等租戶團體在租金指導委員會投票前集會，手持「凍結租金」標語要求一年及兩年租穩租約不加。(記者劉梓祁╱攝影)

唐人街住客協會等租戶團體在租金指導委員會投票前集會，手持「凍結租金」標語要求一年...
唐人街住客協會等租戶團體在租金指導委員會投票前集會，手持「凍結租金」標語要求一年及兩年租穩租約不加。(記者劉梓祁╱攝影)

唐人街住客協會等租戶團體在租金指導委員會投票前集會，手持「凍結租金」標語要求一年...
唐人街住客協會等租戶團體在租金指導委員會投票前集會，手持「凍結租金」標語要求一年及兩年租穩租約不加。(記者劉梓祁╱攝影)

華埠租客林女士(左)與楊紅(右)參與投票前集會，均表示凍租有助緩解華埠低收入與移...
華埠租客林女士(左)與楊紅(右)參與投票前集會，均表示凍租有助緩解華埠低收入與移民租戶的房租負擔。(記者劉梓祁╱攝影)

精華 FAQ

  • 決議適用於10月1日及之後開始的新租約，包含一年與兩年租期，涵蓋全市近100萬套租金穩定公寓，約240萬名租戶可望受惠。

  • 曼達尼表示，這是租戶的歷史性勝利，因為委員會首次對兩年租約凍租，也實現他競選期間承諾，對工薪階層是一項實質紓困。

  • 房東與地產業界認為，保險、維修、稅費等營運成本持續上升，若租金不漲，將削弱房東維持建築與提供維修服務的能力。

紐約市 曼達尼 租金

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