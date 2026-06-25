馬宏晉：移民少年、餐館老闆，到珍珠計畫推手的五十年 把愛傳遞下去

馬宏晉對每一個珍珠生都如數家珍，在這些孩子的名字背後，都飽蘊著他對他們的牽掛。(特約記者許振輝／攝影)

馬宏晉第一次深刻感受到「善意會改變人生」是在他19歲那年。

那時，他和同學為了找薪水更高的工，開著一輛快散架的破車一路往長島 跑，只要看到餐館就下車詢問。中午時分，他們走進一家生意冷清的義大利 餐館，鼓起勇氣問老闆娘：「請問有工作嗎？」

老闆娘看著他們滿身灰塵、衣著簡陋的樣子，沒問一句，轉身回廚房。片刻後，她端出兩大盤熱騰騰的義大利麵和肉丸子。

吃完後，老闆娘對他們說了一句話，他記了一輩子：「這是上帝給你們的祝福。以後如果有能力幫助別人，盡量去做，不求回報。」

多年後，他才明白，那盤義大利麵不只填飽了肚子，它為他人生後半段的方向悄悄種下了一顆種子。

少年移民：從台灣，繞半個地球才抵達紐約

1952年出生於台灣的馬宏晉，16歲那年做了一個改變人生的決定──到美國念書。

當時美國簽證難如登天，他只能沿著幾乎「人蛇路線」般的方式往前推進：從台灣到香港 ，再從香港到伊朗、從伊朗到羅馬，最後落腳在西非的一個小國，在那裡等待入境美國所需的簽證。一等就是兩個月。

抵達紐約後，他唯一能依靠的，是一位在家裡地位極高的姑姑—曾任陳納德將軍特別護士的長輩。她一輩子未婚，把照顧家族視為責任，也讓這位遠道而來的少年暫時落腳。

為了不增加家裡負擔，馬宏晉白天讀書、晚上在唐人街唯一的川菜館打工。第一份五塊錢的工資，他至今記得清清楚楚。「拿到那五塊，我真的很興奮。那是我第一次靠自己賺到錢。」

但廚房裡的油煙、端盤子的酸痛、老闆的刁難與時常被拖欠的工資，都讓他刻意略過不提。「那時候沒辦法，只能做下去。」他說。

升上大學後，他身為國際學生，學費比本地學生昂貴近十倍。他念的是建築系，材料、模型費又比一般科系高出許多。為了付學費，他只能持續不斷打工。

好不容易熬到畢業，本以為人生將迎來新的起點，卻因一位川菜館師傅的邀請，陰差陽錯踏入餐飲業，「一腳踏進去就出不來了」。

餐館一做十多年，直到高血壓飆到220，被醫生送進急診室，他才被迫停下。1992年，他在40歲提前退休。

「本來以為人生會慢下來。」他笑說。沒想到，很快迎來另一段旅程。

意外涉入公益：原本只是一個「幫姐姐跑腿」

馬宏晉回憶，大約在2001年左右，姐姐已經在「美國愛心第二春文教基金會」幫忙，有人捐了支票，她懶得跑，便叫他代為處理。「反正我也沒事，就幫她跑一跑。」就這樣一步一步被「推」進基金會，正式加入則是在2004 年前後。

在他眼中，這個計畫的靈魂人物，是今年 85 歲的王建煊。 這位曾任台灣監察院院長、財政部長、立法委員的老先生，自1996年起，與太太蘇法昭陸續在美國、中國、台灣、緬甸成立六個基金會，幫助的對象從貧困兒童到無子女長者都有。其中一個，就是馬宏晉所在的「愛心第二春文教基金會」。

而馬宏晉最投入的，就是後來改變無數孩子命運的「撿回珍珠計畫」。

馬宏晉說，這個計畫緣起於一件非常心酸的事。2003年，王建煊創立新華愛心高中時，發現有幾位名列前茅的學生沒有到校報到—原因只有一個：家裡太窮。馬宏晉說，王建煊認為「這些孩子都是珍珠，不能讓他們掉進垃圾桶」。

於是，「撿回珍珠計畫」在隔年啟動，包含高中三年全額免學費、住宿費、書本費、生活補助全部包含、嚴格挑選家境清寒但品學兼優的學生。

20年間，珍珠生已逾數萬人，七成以上升大學，不少考上中國頂尖高校，甚至赴海外深造。對馬宏晉而言，這不是冷冰冰的數字。他常在電腦前讀珍珠生寫來的信，看著看著就哭了。

但他不知道，自己在累積的這些經驗，很快會在一場巨大的災難中派上用場，也會讓他和世界日報產生深刻的聯繫。

汶川地震：世界日報需要可靠夥伴，而他剛好在那裡

2008 年，汶川地震重創四川。

「世界日報」第一時間成立四川賑災基金會，在北美募得288萬多元。但更大的挑戰，是如何把善款送到災區確實有需要的人手中。

由於報社在紐約，對四川當地情況不夠掌握；愛心第二春文教基金會及其姊妹組織──新華愛心教育基金會則多年深耕中國的偏鄉教育，是少數能在災後馬上啟動學校重建的團體。

也因此，「世界日報」決定將相當比重的善款交由兩基金會執行，而愛心第二春文教基金會會長馬宏晉，擔任了三方主要聯絡人。

接下來，是馬宏晉人生中最忙也最吃力的日子。「下班回家九、十、十一點，一坐下來就跟大陸聯絡。他們上午九點，是我們晚上九點，一忙就忙到凌晨四、五點」。

馬宏晉和基金會把所有項目──重建學校、珍珠班、圖書館──逐項落實，再把每筆細節做成冊子，報給世界日報。「我把每一位珍珠生的名字、父母、家裡有沒有兄弟姊妹、在哪所學校、每科考試多少分，全都列得清清楚楚」。

馬宏晉說，資料送到報社後，社長看著看著都「愣住了」。對於他自己而言，這些名字背後，都飽蘊著他對這些孩子們的牽掛。

重逢

15年後，這份牽掛第一次以「真人」的方式回到紐約。

2023年底，新華愛心教育基金會通知馬宏晉，甘肅的一名珍珠生—後來成為波士頓大學博士生的楊鋒想要來紐約看看。

馬宏晉決定：「一定要讓他來世界日報看看，這是他生命中最重要的恩人之一。」 15年間只是在口頭和紙張上知曉「世界日報」的楊鋒，在看到世界日報招牌的一剎，甚至有些不敢相信。

有了這次會面，馬宏晉心裡也產生了讓更多珍珠生來訪的念頭。於是就有了去年的第二次會面，除了美國愛基會執行長馬宏晉、理事章瑛與褚月梅、資深義工明建華外，浙江省新華愛心教育基金會副祕書長王涵，也帶著四名珍珠生代表同行—辛連良、袁瑤、王國平與楊鋒，其中辛連良與袁瑤已成為愛基會正式工作人員，從受助者變成助人者。

馬宏晉說，那天的會面讓他格外感慨。十多年的教育援助、災後重建、捐款記錄，突然以幾張真實的面孔呈現在一個房間裡。「我們那天一起坐下來聊天，我其實最感動的是：這些孩子長大了，也開始去幫別人」。

事實上，馬宏晉對於這些學生的幫助也從未停止，除了基金會的幫助，他多年來一直在美國無償接待「珍珠生」，希望讓他們到紐約後有「回到家」的感覺。接待學生的費用他一律自掏腰包，不動用基金會資金。

2025年，他連續大病兩場，剛恢復健康，便開始考慮，萬一有更多的珍珠生來美，要如何安頓，「這是老天還給我的一段時間，我想再多做幾年」。

他正在考慮一個更大的計畫，那就是在皇后區法拉盛尋覓公寓，做成給珍珠生暫住、交流的「珍珠之家」，讓許多初到美國的學生，在這個珍珠之家有個落腳的地方，當然，仍是用他自己的錢。「我自己生活已經夠好了，就想著這些多出來的錢能多做一點事」。

到今年，基金會已經運作超過20年，多項流程已上軌道。他本人負責大量行政工作，包括處理捐款、寄收據、跑銀行、準備審計文件等。外人看來，他年紀不小了，太太也希望他「該享福了」，而他對「享福」有完全不同的定義。對他來說，能繼續替孩子、替社區做事，就是享福。「我如果每天坐在房間看電視、追連續劇，我會發瘋。」他笑說，從十幾歲來美國打工讀書到現在，就沒真正停過，「這等於是我的事業第二春」。

他也不斷提起，希望有一天能和「世界日報」合作，設計一些獎學金或公益項目；說到這裡，他打趣稱又在替自己增加工作量，但旋即補一句：「我覺得我在做事，就已經是在享福了。」

小檔案

姓名：馬宏晉

年齡：74歲

來美時間：1968年

工作：美國愛心基會執行長

送給讀者的一句話：「我覺得我在做事，就已經是在享福了。」

影音連結：https://www.youtube.com/watch?v=cMIwIy7ViYQ

馬宏晉閱有關珍珠生拜訪世界日報的報導。(特約記者許振輝／攝影)

馬宏晉動情地說，能繼續替孩子、替社區做事，就是享福。(特約記者許振輝／攝影)

馬宏晉對每一個珍珠生都如數家珍，在這些孩子的名字背後，都飽蘊著他對他們的牽掛。(特約記者許振輝／攝影)

馬宏晉對每一個珍珠生都如數家珍，在這些孩子的名字背後，都飽蘊著他對他們的牽掛。(特約記者許振輝／攝影)

馬宏晉希望有一天能和「世界日報」合作，設計一些獎學金或公益項目。(特約記者許振輝／攝影)