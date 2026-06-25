民調：「造王者」曼達尼人氣續增 過半紐約人憂生活成本飆升

最新錫耶納民調顯示，剛剛帶領自己的進步派勢力在民主黨初選中大獲全勝、成為「造王者」的曼達尼(右二)在紐約市的人氣持續增長，滿意率達到近六成。圖為曼達尼本月18日在布碌崙誓師，為州眾議員瓦爾德茲(左)、前主計長蘭德(左二)、 及雪佛利爾(右)站台造勢，三人都順利贏得初選。(美聯社)

紐約民調 機構錫耶納學院(Siena College)25日公布最新月度政治人物民調數據，結果顯示，剛帶領自己的進步派陣營在民主黨初選中大獲全勝的「造王者」曼達尼 （Zohran Mamdani)人氣進一步高升，在紐約市內收穫近六成的支持率。身為黨內溫和建制派代表的州長霍楚 (Kathy Hochul)支持率則保持穩定，在年底的連任競選中亦保持20個百分點的優勢。

本次民調於6月17日至23日間進行，樣本總量為1120名紐約州登記選民。在對各主要政治人物的態度調查中，曼達尼的全州支持率在45%、不支持率34%，另有21%選民表示對他不了解。然而如果將調查範圍局限於住在紐約市的選民，他的支持反對率對比則擴大到58%對26%，淨支持率達到32個百分點。在5月進行的上一期民調中，曼達尼的支持反對率比值為56%對34%，表明在過去的一個月中，他在紐約市民中的淨支持率增加了十個百分點。值得注意的是，以進步派自居的曼達尼在自認為是溫和派選民心中，收穫了41%的支持率和10%的淨支持率；但他在猶太人群體中的淨支持率則達到負27個百分點，相較上月出現了大幅增加。

從選民最關切的問題或可窺見紐約人對曼達尼保持高度熱情的原因。民調結果顯示，在被問到當前面臨最大的問題時，有53%的受訪者選擇了生活成本。而此前數年內曾受到廣泛非議的治安與犯罪問題已跌至第三名，僅有11%的受訪者認為其仍是最大問題；認為可負擔住房最成問題的選民亦有13%。根據這一結果，可見曼達尼主打「生活成本」的選戰策略和執政承諾，與當前紐約選民的主要關切高度契合。

在州長選舉方面，霍楚的淨支持率從上月的負五個百分點減少至負一個百分點，而她的共和黨籍對手布萊克曼(Bruce Blakeman)的支持率雖然略有上升，但在距離普選不到五個月的時候，仍有54%的選民不認識他。在被問到投票傾向時，52%的受訪者表示會投給霍楚、32%表示會投給布萊克曼。

在對當前和未來的樂觀程度上，44%的選民認為紐約州目前走在正確的道路上、41%認為道路錯誤，這是此問題今年以來首次出現正向結果，一定程度上反映了選民對於霍楚州府的執政持相對積極的態度。

此外，民調顯示民主黨占優的州議會試圖通過修憲公投實現選區重畫、幫助民主黨增加國會席位的嘗試在紐約州並不受歡迎，44%的受訪者認為此舉對紐約州有害、僅21%贊成此舉。即使在受益方民主黨內，反對者亦多於贊成者。