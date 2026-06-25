我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗攻擊荷莫茲貨船 美伊和平協議拉警報

「國會女股神」裴洛西最新持股曝光 重押這2檔股票

民調：「造王者」曼達尼人氣續增 過半紐約人憂生活成本飆升

記者許君達／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
最新錫耶納民調顯示，剛剛帶領自己的進步派勢力在民主黨初選中大獲全勝、成為「造王者...
最新錫耶納民調顯示，剛剛帶領自己的進步派勢力在民主黨初選中大獲全勝、成為「造王者」的曼達尼(右二)在紐約市的人氣持續增長，滿意率達到近六成。圖為曼達尼本月18日在布碌崙誓師，為州眾議員瓦爾德茲(左)、前主計長蘭德(左二)、 及雪佛利爾(右)站台造勢，三人都順利贏得初選。(美聯社)

紐約民調機構錫耶納學院(Siena College)25日公布最新月度政治人物民調數據，結果顯示，剛帶領自己的進步派陣營在民主黨初選中大獲全勝的「造王者」曼達尼（Zohran Mamdani)人氣進一步高升，在紐約市內收穫近六成的支持率。身為黨內溫和建制派代表的州長霍楚(Kathy Hochul)支持率則保持穩定，在年底的連任競選中亦保持20個百分點的優勢。

本次民調於6月17日至23日間進行，樣本總量為1120名紐約州登記選民。在對各主要政治人物的態度調查中，曼達尼的全州支持率在45%、不支持率34%，另有21%選民表示對他不了解。然而如果將調查範圍局限於住在紐約市的選民，他的支持反對率對比則擴大到58%對26%，淨支持率達到32個百分點。在5月進行的上一期民調中，曼達尼的支持反對率比值為56%對34%，表明在過去的一個月中，他在紐約市民中的淨支持率增加了十個百分點。值得注意的是，以進步派自居的曼達尼在自認為是溫和派選民心中，收穫了41%的支持率和10%的淨支持率；但他在猶太人群體中的淨支持率則達到負27個百分點，相較上月出現了大幅增加。

從選民最關切的問題或可窺見紐約人對曼達尼保持高度熱情的原因。民調結果顯示，在被問到當前面臨最大的問題時，有53%的受訪者選擇了生活成本。而此前數年內曾受到廣泛非議的治安與犯罪問題已跌至第三名，僅有11%的受訪者認為其仍是最大問題；認為可負擔住房最成問題的選民亦有13%。根據這一結果，可見曼達尼主打「生活成本」的選戰策略和執政承諾，與當前紐約選民的主要關切高度契合。

在州長選舉方面，霍楚的淨支持率從上月的負五個百分點減少至負一個百分點，而她的共和黨籍對手布萊克曼(Bruce Blakeman)的支持率雖然略有上升，但在距離普選不到五個月的時候，仍有54%的選民不認識他。在被問到投票傾向時，52%的受訪者表示會投給霍楚、32%表示會投給布萊克曼。

在對當前和未來的樂觀程度上，44%的選民認為紐約州目前走在正確的道路上、41%認為道路錯誤，這是此問題今年以來首次出現正向結果，一定程度上反映了選民對於霍楚州府的執政持相對積極的態度。

此外，民調顯示民主黨占優的州議會試圖通過修憲公投實現選區重畫、幫助民主黨增加國會席位的嘗試在紐約州並不受歡迎，44%的受訪者認為此舉對紐約州有害、僅21%贊成此舉。即使在受益方民主黨內，反對者亦多於贊成者。

精華 FAQ

  • 曼達尼在全州支持率為45%、不支持率34%；若只看紐約市選民，支持率升至58%、不支持率26%，淨支持率達32個百分點，較上月進一步提升。

  • 民調顯示，53%的受訪者認為生活成本是最大問題，遠高於治安與犯罪的11%，可負擔住房則有13%。這也顯示曼達尼主打生活成本的策略與民意高度吻合。

  • 霍楚淨支持率已由負五升至負一，並在對決中以52%對32%領先布萊克曼；後者仍有54%選民不認識，顯示距離投票日不久時仍明顯落後。

曼達尼 民調 霍楚

上一則

紐約皇后區公所升尼克冠軍旗 球星侯斯頓獲頒「皇后區之鑰」

下一則

馬宏晉：移民少年、餐館老闆，到珍珠計畫推手的五十年 把愛傳遞下去
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約州初選結果 民主黨進步派壓倒性勝利 曼達尼背書候選人全勝

紐約州初選結果 民主黨進步派壓倒性勝利 曼達尼背書候選人全勝
紐約州2026年民主黨國會議員初選的五大看點

紐約州2026年民主黨國會議員初選的五大看點
巴勒斯坦問題左右紐約華人社區選情？預測平台看衰高德曼

巴勒斯坦問題左右紐約華人社區選情？預測平台看衰高德曼
紐約青年選民成「關鍵少數」或助進步派攻下多個國會席次

紐約青年選民成「關鍵少數」或助進步派攻下多個國會席次

熱門新聞

因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

2026-06-21 07:23
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

2026-06-19 06:16
紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

2026-06-20 15:21

超人氣

更多 >
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒
入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光

入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光
委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助
劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢

劉嘉玲爆梁朝偉「生活無法自理」 認了最難的是7年之癢
4生肖「從不傷害他人」本月福報連連 他正偏財皆旺

4生肖「從不傷害他人」本月福報連連 他正偏財皆旺