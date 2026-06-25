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紐約市租委會房東代表投票前閃辭 控凍租程序「早有定論」

記者劉梓祁／紐約即時報導
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租金指導委員會房東代表投票前請辭，控租金凍漲程序「早有定論」。(記者劉梓祁／攝影...
租金指導委員會房東代表投票前請辭，控租金凍漲程序「早有定論」。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市租金指導委員會(Rent Guidelines Board)預定25日晚間表決租金穩定公寓漲幅，外界普遍預期可能通過市長曼達尼(Zohran Mamdani)競選時主打的租金凍漲政策；然而，委員會一名業主代表史密絲(Christina Smyth)在表決前數小時請辭，指控委員會已不再是以事實為基礎的審議機構，而是為達成既定政治結果服務。

史密絲由前市長亞當斯(Eric Adams)任命，是代表業主一方的委員，也是房東律師。她在三頁辭職信中寫道，「這個重組後的委員會被要求交出一項租金凍漲結果。此後的一切都是表演，聽證、報告、公眾意見、數據，沒有任何一項曾可能改變結果」。

她並批評，委員會在長達數月的審議過程中，忽視房東營運成本上升，包括保險、地稅、水費與燃料等支出增加。她另在聲明中稱，RGB已「越過法律界線」，若業主團體因程序問題提出法律挑戰，她將盡力協助。

曼達尼去年競選市長時，曾承諾對全市約100萬戶租金穩定公寓實施四年租金凍漲，作為其住房政綱核心之一。上任後，他已任命RGB九名成員中的六人。雖然RGB成員由市長任命，但依法應作為獨立機構運作，依據成本、收入、市場與公眾意見等資料，決定租金穩定公寓的一年及兩年租約調幅。

曼達尼25日接受「News12」訪問時表示，他已知悉史密絲辭職，並稱RGB是獨立委員會，過去數月已進行包括事實調查與公開聽證在內的程序；他期待委員會作出決定。

RGB主席米契尔(Chantella Mitchell)表示，史密絲突然辭職令她意外，但她捍衛今年委員會成員的獨立性，並稱RGB工作人員在準備與呈現數據方面展現嚴謹與誠信。租客倡議組織「全民住房正義聯盟」(Housing Justice for All)負責人庫瑪(Sumathy Kumar)則批評史密絲說法不真誠，稱當程序有利於房東時，史密絲並未提出異議；如今租客組織動員確保程序反映租客利益，而租客才是紐約多數。

史密絲辭職預計不會影響25日晚間表決。根據RGB規則，九人委員會只需五人即達法定人數；目前曼達尼已任命六名成員，史密絲離任後，委員會中仍有兩名亞當斯任內任命者，其中一席懸缺。

RGB上月已先行通過今年租金調幅範圍，將一年租約漲幅設在0%至2%、兩年租約漲幅設在0%至4%，代表最終表決仍可能出現凍漲。當時史密絲投下唯一反對票，另一名業主代表溫恩(Maksim Wynn)則棄權。

精華 FAQ

  • 她在辭職信中指稱，委員會已被要求交出租金凍漲結果，聽證、報告、公眾意見與數據都只是形式，無法改變預定結局，因此認為程序失去獨立性。

  • 史密絲認為委員會忽視房東面臨的保險、地稅、水費與燃料等成本上升，也指RGB越過法律界線，若業主團體因程序問題提告，她願意提供協助。

  • 報導指出影響不大，因為RGB規則只需五人即可達法定人數；曼達尼已任命六名成員，史密絲離任後仍足以開會，最終表決仍可能出現凍漲。

紐約市 曼達尼 租金

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紐約市租穩公寓凍租過關 近百萬戶一年及兩年租約免漲
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