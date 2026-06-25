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紐約皇后區公所升尼克冠軍旗 球星侯斯頓獲頒「皇后區之鑰」

記者高雲兒╱紐約即時報導
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理查茲表示，尼克隊本季不僅為紐約帶來睽違半世紀的冠軍，也再次凝聚整座城市。(記者...
理查茲表示，尼克隊本季不僅為紐約帶來睽違半世紀的冠軍，也再次凝聚整座城市。(記者高雲兒╱攝影)

為慶祝紐約尼克隊(Knicks)時隔53年再度奪得NBA總冠軍，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)25日下午在皇后區公所(Queens Borough Hall)舉辦冠軍慶祝集會暨升旗儀式，吸引大批身穿藍橘球衣的球迷到場歡呼，共同見證象徵冠軍榮耀的尼克隊旗幟升起，氣氛熱烈。

理查茲表示，尼克隊本季不僅為紐約帶來睽違半世紀的冠軍，也再次凝聚整座城市。他回顧球隊一路走來的歷程，感謝球迷多年來始終不離不棄，從低谷一路陪伴球隊走到今天。他說，這座冠軍屬於每一位曾經歷球隊17勝賽季、苦等53年的球迷，也屬於所有在主場、街頭觀賽派對，甚至在城市各個角落共同為尼克加油的紐約人。

理查茲並藉此強調紐約是一座多元城市，表示無論來自哪個族裔、宗教、文化背景，球迷都因支持尼克而團結在一起「我們的多元就是我們最大的力量。」

隨後，理查茲介紹皇后區知名高中籃球教練、卡多索高中(Benjamin Cardozo High School)男籃總教練納克萊里(Ron Naclerio)。納克萊里是紐約州高中籃球史上勝場數最多的教練，年輕時曾擔任尼克隊球僮。他表示，從1973年奪冠後，球迷等待了53年才再次圓夢，這份等待比許多人的一生還漫長，如今終於迎來屬於尼克的時代，希望球隊下季繼續衛冕。

前尼克隊球星侯斯頓(Allan Houston)最後才出場，表示今年冠軍象徵的不只是獎盃，而是整支球隊、球迷與整座城市共同付出的努力、信念與犧牲。他說，自己1996年加盟尼克，今年正好是來到紐約30周年，歷經多次季後賽失利，如今終於親眼見證球隊再次登頂，「這份喜悅難以言喻。」

侯斯頓也勉勵年輕球迷，好好珍惜人生第一次見證尼克奪冠的時刻，「你們將成為一輩子的尼克球迷，但不用像上一代球迷一樣再等53年。」

活動中，理查茲代表240萬皇后區居民向侯斯頓頒發象徵最高榮譽的「皇后區之鑰」(Key to Queens)，感謝他多年來對尼克隊及紐約籃球文化的貢獻。侯斯頓則代表尼克退役球員團體回贈一件印有「曾是尼克，永遠是尼克」(Once a Knick, Always a Knick)字樣的紀念夾克給理查茲。

活動最後，在數百名球迷倒數聲中，理查茲、侯斯頓及與會嘉賓共同升起象徵冠軍的尼克隊旗幟，全場再次高喊「Let's Go Knicks」，為這場屬於皇后區與紐約球迷的冠軍慶典畫下句點。

侯斯頓代表尼克退役球員團體回贈一件印有「曾是尼克，永遠是尼克」字樣的紀念夾克給理...
侯斯頓代表尼克退役球員團體回贈一件印有「曾是尼克，永遠是尼克」字樣的紀念夾克給理查茲。(記者高雲兒╱攝影)

侯斯頓也勉勵年輕球迷，好好珍惜人生第一次見證尼克奪冠的時刻。(記者高雲兒╱攝影)
侯斯頓也勉勵年輕球迷，好好珍惜人生第一次見證尼克奪冠的時刻。(記者高雲兒╱攝影)

理查茲代表240萬皇后區居民向侯斯頓頒發象徵最高榮譽的「皇后區之鑰」。(記者高雲...
理查茲代表240萬皇后區居民向侯斯頓頒發象徵最高榮譽的「皇后區之鑰」。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區區長理查茲25日下午在皇后區公所舉辦冠軍慶祝集會暨升旗儀式。(記者高雲兒╱...
皇后區區長理查茲25日下午在皇后區公所舉辦冠軍慶祝集會暨升旗儀式。(記者高雲兒╱攝影)

精華 FAQ

  • 活動是為慶祝紐約尼克隊時隔53年再度奪得NBA總冠軍，並透過升旗儀式與集會，讓球迷共同見證冠軍旗幟在皇后區公所升起的時刻。

  • 理查茲表示，尼克奪冠不僅屬於球隊，也屬於所有一路支持的紐約人；他特別強調紐約的多元背景因尼克而團結，展現城市最強大的力量。

  • 侯斯頓獲頒象徵最高榮譽的「皇后區之鑰」，以表彰他對尼克與紐約籃球文化的貢獻；他也勉勵年輕球迷珍惜奪冠時刻，不必再等53年。

皇后區 尼克 尼克隊

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