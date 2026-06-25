史島3少女襲擊華女影片引眾怒 社區呼籲遇襲應報警
一段去年11月發生在紐約市史泰登島(Staten Island)的街頭圍毆影片，近日再度在社群媒體上廣泛流傳，引發當地華人社區強烈關切。影片中，一名疑為華裔的女子在人行道上遭三名青少年無故潑水與攻擊，但由於涉事少年皆為未成年，當局並未公開任何加害者身分。
據警方表示，事件發生在2025年11月史泰登島中區的新港巷(New Dorp Lane)靠近海藍大道(Hylan Boulevard)路段。從影片可看見，三名少女尾隨一名身穿羽絨衣、牛仔褲的受害女子，起初女子試圖無視該團夥前行，但一名少女隨即持水瓶向她後腦噴水，另一人對著她的臉部倒水。其後一名長髮灰衣少女突然衝向受害者開始揮拳毆打，並拉扯其頭髮將對方摔倒在地，期間其他涉案者亦隨即對其頭部拳打腳踢，受害者以雙臂護頭，幾乎毫無還手之力。
警方接獲報案後逮捕兩個14歲、一個12歲共三個涉事少女。由於三人均為未成年，案件移送家事法庭(Family Court)審理，案情及涉案者身分均不予公開。
在影片上傳至臉書社團「史泰登島睦鄰」(Staten Island Neighbors)後，快速在其他社群平台迅速擴散。由於新港巷近年來吸引不少華人商家進駐，逐漸成為當地新興的華人聚集商圈。
而影片在臉書引發逾千則留言。有網友指出，現場顯然有人目擊並錄影，卻無人上前阻止或報警；也有人批評，當時馬路上車輛往來，卻無人停車查看。部分網友認為此案性質屬仇恨犯罪，並質疑民選官員的失職。
史泰登島華人協會會長戴日基表示，他已看過影片，對事件高度重視，將向轄區紐約市警察局第122分局反映。他說明，案件發生在現任局長、華裔警監阮俊傑(Captain Bailey Goon)上任之前，但相信局長會對此予以關注。
戴日基也呼籲，島上華人若不幸成為罪案受害者，無論如何都應向警方報案，否則警方無從掌握犯罪狀況，也難以針對高犯罪地區加強巡邏部署。他表示，不諳英語的受害者可直接與他聯繫，電話為(917)330-2972。
影片顯示三名少女尾隨一名女子，先向其潑水，再以拳打腳踢、拉扯頭髮等方式圍毆，受害者幾乎無力反抗，場面相當暴力。 警方已逮捕兩名十四歲與一名十二歲少女，因三人皆屬未成年人，案件轉交家事法庭審理，因此涉案細節與身分不對外公開。 社區認為應立即報警以保留紀錄，避免治安黑數擴大；協會會長也表示可協助不諳英語的受害者聯繫警方，並向轄區反映情況。
精華 FAQ
影片顯示三名少女尾隨一名女子，先向其潑水，再以拳打腳踢、拉扯頭髮等方式圍毆，受害者幾乎無力反抗，場面相當暴力。
警方已逮捕兩名十四歲與一名十二歲少女，因三人皆屬未成年人，案件轉交家事法庭審理，因此涉案細節與身分不對外公開。
社區認為應立即報警以保留紀錄，避免治安黑數擴大；協會會長也表示可協助不諳英語的受害者聯繫警方，並向轄區反映情況。
上一則
強迫勞動？聯合國函國務院關切紐約家庭護理員24小時工作
下一則