MTA負責人砲轟川普的賓州車站計畫「不恰當」

大都會運輸署(MTA)主席兼執行長利博(Janno Lieber)抨擊賓州車站重建與翻新計畫的推進過程「簡直荒謬」。(路透)

大都會運輸署(MTA )主席兼執行長利博(Janno Lieber)猛烈抨擊川普總統任命的曼哈頓賓州 車站(Penn Station)項目負責人安迪·拜福德(Andy Byford)，並砲轟該車站重建與翻新計畫的推進過程「簡直荒謬」，指責其中存在「不當行為的嫌疑」。

利博領導的長島鐵路(Long Island Rail Road)是這座由美鐵(Amtrak)所有的賓州車站 的主要租戶。他在寫給拜福德的信中提出了質疑，內容涉及項目成本、聯邦政府選擇承包商的程序，以及川普與麥迪遜廣場花園(MSG)老闆詹姆斯·杜蘭(James Dolan)之間的關係。

這場爭論始於22日上午，當時拜福德致函利博，要求這位交通部門負責人簽署一份協議備忘錄(MOA)，以參與設計過程。 MTA先前負責賓州車站的開發項目，但該項目的領導權後來被聯邦政府接管；MTA數月來一直拒絕簽署該協議。

利博在22日稍晚的回信中表示，他是先在媒體上看到相關報導後才收到這封信的，暗示信件內容已被洩露。

他在給拜福德的信中寫道：「最新消息：那不叫合作，那純粹是玩弄權術。」

拜福德和利博有著長期的共事經驗；在拜福德擔任紐約市運輸局(New York City Transit)局長期間，利博曾任MTA的開發部門負責人。儘管外界長期傳言這兩位交通專家不和，但自從2025年5月拜福德被宣布為川普選定的賓州車站計畫負責人以來，兩人都聲稱彼此保持著良好的工作關係。然而在這次交鋒中，這種良好的關係已蕩然無存。

利博也對聯邦政府改造車站計畫的關鍵部分提出質疑。今年早些時候，美鐵公司在非公開遴選程序後，指定了哈爾瑪(Halmar)和斯堪斯卡(Skanska)合組的公司作為公私合營項目的總開發商。利博對此過程的不當之處表示擔憂，並質疑政府打算如何為其計畫中的車站改造項目籌集資金。

利博說：「據報導，總統在採購過程中會見了競標者和(麥迪遜廣場花園所有者)杜蘭。這些討論是否進一步玷污了美鐵秘密的開發商遴選程序？」「在這些會面中究竟討論了什麼？」。

利博也對該專案未來的成本問題提出了質疑。他說，「我從未見過哪個項目在沒有任何資金籌措方案的情況下推進到這一步」。

州長霍楚(Kathy Hochul)的一位發言人23日針對上述爭議表示，賓州車站計畫「至關重要，必須與所有合作夥伴開展建設性的協作」。發言人也強調，該計畫應保持透明並獲得聯邦資金支持。

大都會運輸署(MTA)主席兼執行長利博(Janno Lieber)抨擊賓州車站重建與翻新計畫的推進過程「簡直荒謬」。圖為美鐵公布紐約賓州車站改造計畫的最新設計效果圖。(Amtrak提供)