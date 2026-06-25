我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

委內瑞拉1分鐘2強震 至少164死971傷…今日5件事

最高法院挺川普政府 數十萬海地、敘利亞移民面臨驅逐

MTA負責人砲轟川普的賓州車站計畫「不恰當」

記者顏嘉瑩／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大都會運輸署(MTA)主席兼執行長利博(Janno Lieber)抨擊賓州車站重...
大都會運輸署(MTA)主席兼執行長利博(Janno Lieber)抨擊賓州車站重建與翻新計畫的推進過程「簡直荒謬」。(路透)

大都會運輸署(MTA)主席兼執行長利博(Janno Lieber)猛烈抨擊川普總統任命的曼哈頓賓州車站(Penn Station)項目負責人安迪·拜福德(Andy Byford)，並砲轟該車站重建與翻新計畫的推進過程「簡直荒謬」，指責其中存在「不當行為的嫌疑」。

利博領導的長島鐵路(Long Island Rail Road)是這座由美鐵(Amtrak)所有的賓州車站的主要租戶。他在寫給拜福德的信中提出了質疑，內容涉及項目成本、聯邦政府選擇承包商的程序，以及川普與麥迪遜廣場花園(MSG)老闆詹姆斯·杜蘭(James Dolan)之間的關係。

這場爭論始於22日上午，當時拜福德致函利博，要求這位交通部門負責人簽署一份協議備忘錄(MOA)，以參與設計過程。 MTA先前負責賓州車站的開發項目，但該項目的領導權後來被聯邦政府接管；MTA數月來一直拒絕簽署該協議。

利博在22日稍晚的回信中表示，他是先在媒體上看到相關報導後才收到這封信的，暗示信件內容已被洩露。

他在給拜福德的信中寫道：「最新消息：那不叫合作，那純粹是玩弄權術。」

拜福德和利博有著長期的共事經驗；在拜福德擔任紐約市運輸局(New York City Transit)局長期間，利博曾任MTA的開發部門負責人。儘管外界長期傳言這兩位交通專家不和，但自從2025年5月拜福德被宣布為川普選定的賓州車站計畫負責人以來，兩人都聲稱彼此保持著良好的工作關係。然而在這次交鋒中，這種良好的關係已蕩然無存。

利博也對聯邦政府改造車站計畫的關鍵部分提出質疑。今年早些時候，美鐵公司在非公開遴選程序後，指定了哈爾瑪(Halmar)和斯堪斯卡(Skanska)合組的公司作為公私合營項目的總開發商。利博對此過程的不當之處表示擔憂，並質疑政府打算如何為其計畫中的車站改造項目籌集資金。

利博說：「據報導，總統在採購過程中會見了競標者和(麥迪遜廣場花園所有者)杜蘭。這些討論是否進一步玷污了美鐵秘密的開發商遴選程序？」「在這些會面中究竟討論了什麼？」。

利博也對該專案未來的成本問題提出了質疑。他說，「我從未見過哪個項目在沒有任何資金籌措方案的情況下推進到這一步」。

州長霍楚(Kathy Hochul)的一位發言人23日針對上述爭議表示，賓州車站計畫「至關重要，必須與所有合作夥伴開展建設性的協作」。發言人也強調，該計畫應保持透明並獲得聯邦資金支持。

大都會運輸署(MTA)主席兼執行長利博(Janno Lieber)抨擊賓州車站重...
大都會運輸署(MTA)主席兼執行長利博(Janno Lieber)抨擊賓州車站重建與翻新計畫的推進過程「簡直荒謬」。圖為美鐵公布紐約賓州車站改造計畫的最新設計效果圖。(Amtrak提供)

精華 FAQ

  • 他認為拜福德要求MTA簽署協議的做法缺乏誠意，像是權術操作；同時質疑聯邦推進程序草率，並指稱整體過程存在不當行為嫌疑。

  • 利博質疑美鐵在非公開程序中選定哈爾瑪與斯堪斯卡聯合體為總開發商，認為過程不透明，並擔心總統與杜蘭的接觸影響選商公正。

  • 霍楚州長發言人表示，賓州車站計畫極為重要，應與所有合作方進行建設性協作，同時維持透明度，並爭取聯邦資金支持。

賓州 賓州車站 MTA

上一則

布碌崙破獲大型幫派案 22人涉26宗槍擊面臨176項控罪

下一則

二幼子在公寓被老鼠咬傷 母親提告紐約市房屋管理局(NYCHA)
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約客談／政府好大喜功 賓州車站擴建 通勤族埋單？

紐約客談／政府好大喜功 賓州車站擴建 通勤族埋單？
賓州車站改造 將建寬闊大廳、保留MSG球場

賓州車站改造 將建寬闊大廳、保留MSG球場
尼克奪冠地鐵站入口成打卡地標 MTA保留橙藍塗裝

尼克奪冠地鐵站入口成打卡地標 MTA保留橙藍塗裝
市府撥款4300萬元 皇后區廢棄鐵路改公園 兩派交鋒

市府撥款4300萬元 皇后區廢棄鐵路改公園 兩派交鋒

熱門新聞

因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的外國球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困撓。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

2026-06-21 07:23
前市長亞當斯核心親信卡隆(右)被控與其胞弟及華人酒店主朱延泊(Yan Po Zhu, 左)共謀，惡意利用紐約市的移民危機操縱市府合同，以此牟取巨額個人私利。(圖片來自東區法院)

亞當斯前幕僚長涉賄遭FBI逮捕 2華人酒店業者同落網

2026-06-24 12:50
布朗森(中)與老爸(左一)及妻子艾莉‧布朗森參加尼克隊遊行。(美聯社)

尼克彩帶遊行 曼達尼頒市鑰 最大歡呼給了布朗森老爸

2026-06-18 14:07
慶祝250周年國慶，「大男孩」首次駛上東北的土地。（美聯社）

美國工業傳奇… 全球現役最大「大男孩」4014號蒸汽火車 首訪東部

2026-06-19 06:16
紐約州官員表示，州府希望所有符合資格的屋主都能善用STAR計畫。示意圖。(記者馬璿／攝影)

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

2026-06-16 20:13
因觀看世界盃足球賽而踴入紐約市的球迷，去餐館和酒吧不習慣給小費，讓紐約餐館的調酒師和侍應生很困擾。圖為球迷19日在曼哈頓一家餐館觀看D組美國隊對澳洲隊的轉播。(美聯社)

世界盃觀光客不給小費 紐約市餐廳正在反制

2026-06-20 15:21

超人氣

更多 >
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光

入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光
委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助
7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩

7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩