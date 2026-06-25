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家長強烈反彈…紐約校園「AI指引」急煞車 延遲公布

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
因家長強烈反彈，市教育局已決定暫緩發布校園AI使用的完整指引。(市教育局提供)
因家長強烈反彈，市教育局已決定暫緩發布校園AI使用的完整指引。(市教育局提供)

紐約市教育局在3月份推出的全面校園人工智慧(AI)指引草案後，引發家長強烈反彈；為此，官方已決定暫緩發布最終的完整指引。

官方最初曾表示將於6月份發布最終版指引，但在24日(周三)一場聚焦校園AI應用的市議會聽證會上，官員們撤回了這一既定時間表。第一副局長吉恩塔(Danielle Giunta)表示，該政策指引改為在今年秋季前發布。吉恩塔指出，推遲的部分原因在於「全美圍繞此議題的討論在過去短短幾周內急劇升級」。

近幾個月來，外界對AI以及更廣泛的校園科技使用的擔憂與日俱增。超過半數的市議員日前簽署了聯名信，以擔心學生學習成效和心理健康為由，敦促市長曼達尼(Zohran Mamdani)和市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)暫緩在學校使用AI。另一項由家長發起的，要求全面暫停在市內學校使用AI的請願書，也已獲得數千人簽名支持。

教育局此前公布的草案採用「紅綠燈」風險評估框架，詳細列出AI的各種用途及其風險等級。例如，學生的評估和成績批改遭到禁止，但利用AI集思廣益來編寫教案則獲得綠燈允許。然而，該草案基本上漏掉了「學生如何使用AI」的規範，而這正是目前第一線學校面臨最迫切的問題之一，引起大批家長提出尖銳批評。

薩謬思對此坦言，教育局先前的草案確實「未達預期」，並稱AI是「我們所見過最具侵入性的技術」。他暗示，最終的完整指引將對低年齡段學生實施更嚴格的限制。吉恩塔亦提出，市府正考慮根據學生的年齡和年級制定不同的政策，並思考如何讓高年級學生「為一個已經存在AI的世界做好準備，同時又不讓AI取代他們自身的思考」。

精華 FAQ

  • 主要是因家長與市議員對草案反應強烈，加上全美對校園AI的討論快速升溫，官方認為需要更多時間調整內容，避免政策過早定案而引發更大爭議。

  • 草案雖用紅綠燈框架列出教師可否使用AI，但幾乎沒有處理學生如何使用AI的規範，這正是學校第一線最急迫的問題，因此遭到不少家長批評。

  • 教育局表示，最終版本可能依學生年齡與年級採不同限制，對低年齡學生更嚴格，並希望高年級學生能學會在AI普及的環境中思考，而非依賴AI取代自己。

教育局

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