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背書3人全勝 曼達尼鞏固「造王者」地位

紐約青年選民成「關鍵少數」或助進步派攻下多個國會席次

記者顏嘉瑩╱紐約即時報導
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紐約市國會初選中，三位進步派眾議員參選人全數勝出。圖為曼達尼本月18日在布碌崙誓...
紐約市國會初選中，三位進步派眾議員參選人全數勝出。圖為曼達尼本月18日在布碌崙誓師場合，為州眾議員瓦爾德茲(左)、前主計長蘭德(左二)、 及雪佛利爾(右)站台造勢，三人都順利贏得初選。(美聯社)

23日(周二)落幕的紐約市民主黨初選雖然未能複製去年市長初選的青年投票熱潮，但特定選區的年輕選民依然展現了極為強大的「精準動員力」，有望將多位由民主社會主義派市長曼達尼(Zohran Mamdani)支持的左翼挑戰者送入國會，令建制派遭遇重挫。

紐約市大(CUNY)政治學教授莫倫科普夫(John Mollenkopf)指出，進步派成功並非偶然。他表示，曼達尼與民主社會主義聯盟(DSA)盟友擁有紐約政壇久違的高效基層掃街與催票機制。盡管在低投票率的年中選舉通常不利於依賴青年選票的進步派，但DSA成功扭轉了這一劣勢，有效激活了一大批關注育兒等切身議題、受過良好教育的年輕群體。

根據紐約市選舉局(BOE)的最新數據，全市共有53萬1000位選民參與投票，相當於每6位註冊民主黨選民中僅1人投票。此數據與2022年6月的初選持平，但不到去年市長初選總人數的一半。而在競爭最激烈的四個國會選區中，34歲以下選民的整體投票率還不到2025年的一半。

在涵蓋曼哈頓華埠的第10選區，雖然年長選民的投票率較高，但在絕對票數上被年輕一代反超。65至74歲選民投票率雖高達 25%，但僅有1萬1000票；而25至34歲選民雖然投票率較低，卻開出了1萬6000票的實質選票。這也使進步派路線的前市主計長蘭德(Brad Lander)在面對建制派現任高德曼(Dan Goldman)時，最終以超過30個百分點的優勢勝出。

此外，在橫跨布碌崙與皇后區的第七選區，25至34歲的年輕選民以18%的投票率力挺左翼工會組織者瓦爾德茲(Claire Valdez)，使其成功擊敗布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)。而在曼哈頓上城與布朗克斯的第13選區，年僅32歲的政治新秀雪佛利爾(Darializa Avila Chevalier)也憑藉在哈林區和華盛頓高地的基層強力動員，以約3.5個百分點的優勢，爆冷拉下已連任五屆的老牌聯邦眾議員艾斯派亞(Adriano Espaillat)，為該選區迎來新局。

精華 FAQ

  • 雖然整體投票率不高，但年輕選民在關鍵選區集中投票，形成精準動員效果，直接放大進步派的勝算，成為左右多場國會初選結果的關鍵力量。

  • 他們建立了高效率的基層掃街與催票網絡，將關注育兒等生活議題、受教育程度較高的年輕選民重新拉回投票行列，成功對抗年中選舉的低投票率。

  • 第10、第7與第13選區最具代表性：年輕選民在第10區以票數壓過年長者，在第7區力挺瓦爾德茲，在第13區則助雪佛利爾爆冷擊敗連任五屆的艾斯派亞。

曼達尼 民主黨 紐約市

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