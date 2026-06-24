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長榮布局北美航網 華府開航後客運增至10航點

記者戴慈慧／紐約即時報導
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長榮航空示意圖。(記者黃仲明／攝影)
長榮航空示意圖。(記者黃仲明／攝影)

長榮航空紐約分公司總主任林書弘(Andrew Lin)24日拜訪世界日報時表示，北美仍是長榮航空全球航網的重要市場。隨著6月26日華府航線開航，長榮在北美客運航點將增至10個，未來將持續拓展北美航網，同時強化台北作為亞洲轉運樞紐，串聯東南亞、東北亞及港澳等市場，提升整體航網效益。

林書弘表示，北美航線一直是長榮航空的重要市場，公司除經營台灣與北美間的直飛旅客外，也透過台北轉運，吸引旅客前往東南亞、東北亞及港澳等地，藉由串聯長、短程航線，提高整體營運效益。

他指出，華府航線開航後，長榮在北美將擁有10個客運航點，加上亞特蘭大貨運航點，共有11個北美據點。未來除持續拓展北美市場外，也將同步評估其他具發展潛力的亞洲市場，持續完善全球航網布局。

長榮近年持續調整營運策略。林書弘表示，公司更加著重提升服務品質，包括推出全球7天24小時真人客服系統，整合全球客服資源，提供中、英文全天候服務，讓旅客在各地皆能獲得即時協助。

此外，長榮也推出企業會員計畫「BizFam」，企業除可累積員工搭機里程外，也能將里程轉換為機場貴賓室、機票升等等福利，並結合全球合作商家提供住宿、餐飲及旅遊優惠，希望吸引更多企業客戶。

針對中華航空增飛紐約航線，林書弘表示，市場競爭有助於擴大整體客源，對紐約市場而言屬正向發展。他表示，未來將持續配合機隊發展及全球航網布局，提升北美航線競爭力，並強化台北作為亞洲重要航空樞紐的角色。

長榮航空前紐約分公司總主任張駿(左)、世界日報社長張宗智(中)及新任紐約分公司總...
長榮航空前紐約分公司總主任張駿(左)、世界日報社長張宗智(中)及新任紐約分公司總主任林書弘(右)合影留念。（記者戴慈慧／攝影）

長榮航空客運課副課長游輝楠(左起)、前紐約分公司總主任張駿、新任紐約分公司總主任...
長榮航空客運課副課長游輝楠(左起)、前紐約分公司總主任張駿、新任紐約分公司總主任林書弘拜訪世界日報，與社長張宗智(右)就北美航網布局及航空市場發展交換意見。（記者戴慈慧／攝影）

精華 FAQ

  • 依林書弘說法，6月26日華府航線開航後，長榮航空在北美的客運航點將增至10個；若加上亞特蘭大貨運航點，北美據點合計為11個，布局更完整。

  • 長榮除經營台灣與北美間直飛客運，也透過台北轉運串聯東南亞、東北亞及港澳等市場，藉由長短程航線互補，提高整體航網效益與營運價值。

  • 長榮近年強化服務品質，推出全球7天24小時真人客服，並整合中英文資源；同時上線企業會員BizFam，提供里程轉換與商旅優惠，吸引企業客戶。

長榮 華府 東南亞

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