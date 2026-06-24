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美網徵7000季節工 法拉盛國家網球中心今明辦招聘會

記者高雲兒╱紐約即時報導
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美國網球公開賽即將於8月登場。(本報檔案照)
美國網球公開賽即將於8月登場。(本報檔案照)

美國網球公開賽(U.S. Open Tennis Championships)即將於8月登場，主辦方美國網球協會(USTA)今年預計為三周賽事聘用近7000名季節性工作人員，職位涵蓋賽事大使、VIP禮賓、清潔維護、餐飲服務、飲料搬運及反禁藥陪同人員等。為招募人手，USTA將於24日及25日，在皇后區法拉盛草原可樂娜公園內的國家網球中心(Billie Jean King National Tennis Center)舉辦兩日招聘會。

今年美網賽事將於8月23日至9月13日舉行，預計吸引超過110萬名觀眾入場。USTA表示，求職者應攜帶多份履歷前往，並鼓勵有意者提前登記招聘活動。部分職位福利包括品牌制服及餐券；根據USTA線上招聘資訊，薪資依職位不同而異，例如負責卸載飲料貨車的飲料搬運員時薪為19元，清潔區域主管則可達每日450元。

USTA人才招聘資深主任科內基(David Konecky)表示，USTA本身約直接聘用2500名季節工，其餘約4500人則由餐飲、保安、維護等合作廠商聘用。他說，主辦方的目標是為球員及觀眾創造良好環境，挑戰在於找到足夠且合適的人手。USTA通常自3月開始招募，即使招聘會結束後，也會持續填補職缺，以確保有足夠人力進入候選名單。

科內基指出，美網季節性工作平均留任率約40%，不少曾參與賽事工作的人每年都希望回來。經濟學者與體育商業專家指出，美網不僅是年度大型體育賽事，也為紐約都會區及長島居民提供大量短期就業機會。華盛頓大學聖路易斯分校體育商業項目主任瑞希(Patrick Rishe)表示，美網每年固定舉辦，為地區帶來穩定且重複出現的收入來源；當USTA支付臨時員工薪資，而多數員工居住在大紐約地區時，這些收入往往會在本地消費，進一步產生經濟連鎖效應。

長島協會(Long Island Association)首席經濟學家肯特(Steven Kent)也表示，對年輕人而言，即使工作只有數周，美網仍能提供體育與娛樂產業的實務經驗，也展現一定程度的韌性與工作能力。

USTA將於24日(周三)及25日(周四)下午3時至7時，在皇后區法拉盛草原可樂娜公園內的國家網球中心舉辦兩日招聘會。USTA官員表示，有意求職者應攜帶多份履歷前往，並建議提前至美網招聘會網站登記：https://careers.usopen.org/hiring-event/。

精華 FAQ

  • USTA今年預計為美網三周賽事聘用近7000名季節工，職位涵蓋賽事大使、禮賓、清潔、餐飲、飲料搬運與反禁藥陪同等。

  • 招聘會將於24日與25日下午3時至7時，在皇后區法拉盛草原可樂娜公園內的國家網球中心舉行；求職者應攜帶多份履歷，並可事先上網登記。

  • 專家指出，美網帶來的臨時薪資多由大紐約地區居民領取，收入常在本地消費，形成連鎖效應；對年輕人也提供體育娛樂業實務經驗。

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